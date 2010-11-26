شوراها می توانند از تبعات احتمالی هدفمندی یارانه ها بکاهند

حجت الله تاج محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای واقعی عدالت به اطلاعات دقیق خانوارها نیاز است که شوراها در شهرها و روستا دسترسی نزدیکی به اطلاعات واقعی خانوارهای ایرانی دارند.

وی افزود: بر اساس اصل 100 قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی،عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزش و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، شوراها شکل می گیرند و نقش نظارتی وسیعی در همه امور دارند.

وی با بیان اینکه بر همین اساس این نهاد می تواند نقش موثری در تحقق همه برنامه های کشور از جمله طرح برزگ هدفمند سازی یارانه داشته باشد ادامه داد: قانون هدفمندسازی یارانه یک برنامه اقتصادی است که نیاز به زیرساختها و آمادگی های فرهنگی و اجتماعی دارد، بنابراین ابزارهایی باید از سوی دولت به کار گرفته شود که انعطاف لازم و امکان عمل بیشتری در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به لحاظ کارکرد قانونی داشته باشد.

نایب رئیس شورایعای استانها گفت: شوراها به لحاظ جایگاه مردمی و قانونی این انعطاف را در سطح وسیعی دارند بنابراین نقش شوراها در هدفمند سازی یارانه با در نظر گرفتن این مزیت می تواند حائز اهمیت باشد.



تاج محمدی اظهار داشت: شوراها در واقع مدیران شهرها و روستاها محسوب می شوند که در وضع عوارض محلی و در تصویب عوارض های حمل ونقل و جابه جایی و در ارایه مدیریت بهینه خدمات شهری نقش موثری ایفا می کنند و از طرفی هدفمندسازی یارانه ها تمام این حوزه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی تصریح کرد: اگر قرار است قانون هدفمندسازی یارانه ها به اهداف واقعی خود دست یابد باید نظارت جامع و هدایت منطقی بر اقشار مختلف جامعه و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی اعمال شود و می دانید که طبق قانون اساسی و قوانین عادی برای شوراهای اسلامی نقش نظارتی ویژه ای تعریف شده است.

وی ادامه داد: شوراها می توانند با استفاده از این ظرفیتهای قانونی و مقبولیتهای مردمی دغدغه های نظارتی اجرای طرح را برطرف کنند، از طرفی قانون هدفمندسازی یارانه یک پروژه وسیع اجتماعی است که برای اجرای بهینه آن نیاز به همراهی مردمی دارد و نقش شوراها در همراه کردن مردم غیر قابل انکار است چرا که شوراها نمایندگان و معتمدان مردم هستند و در کوچکترین شهرها و روستاها دارای شبکه گسترده مردمی اند.

وی با ابراز تاسف از اینکه شوراها تا کنون در روند تصمیم گیری و اجرای درست قرار نگرفته اند گفت: از شوراها در جمع آوری اطلاعات خانوار به عنوان معتمدین شهرها و روستاها کمک گرفته نشد. کمیته های استانی و شهرستانی شکل گرفته از سوی دولت هیچ عضوی از شواها را در خود جای نداد و شوراها تا کنون در تصمیم گیری ها دخیل نبودند ولی همه می دانیم در اجرا به جهات مختلف درگیر می شوند و به عنوان نزدیکترین و آسان ترین کسانی که مردم با آنها دسترسی دارند بایستی پاسخگوی مسایلی باشند که در روند تصمیم گیری آن هیچ نقشی نداشتند و حتی اطلاعات کاملی در اختیار آنها قرار نگرفته است.

تاج محمدی در پاسخ به اینکه پس از هدفمندی یارانه ها بیشترین فشار به حمل و نقل عمومی وارد خواهد شد و برنامه ها برای کاستن از این فشارها چیست، افزود: البته ما نباید نگرانی بین مردم ایجاد کنیم و خود از بابت کمک دولت به شهرداریها نگران نیستیم.

وی ادامه داد: طبق اطلاعاتی که مسئولان محترم وزارت کشور ارائه کرده اند دولت بسته ای را در دو حوزه کمک به شهرداریها برای مدیریت حمل و نقل عمومی و جبران بخشی از هزینه ها در اثر افزایش عوارض ها و نرخ کرایه ها به شهرداریها و همچنین تجیهز ناوگان حمل نقل عمومی آماده کرده است چرا که با هدفمندسازی یارانه ها قشر وسیعی از جامعه به سمت استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی گرایش پیدا می کنند بنابراین این بخش باید بتواند ظرفیت پاسخگویی به حجم بالای متقاضیان را داشته باشد.

تاج محمدی تصریح کرد: اگر بخش حمل ونقل عمومی نتواند جوابگوی خواسته های مردم باشد به جرات می توان گفت که اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها که حرکت به سمت زندگی اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع است زیر سئوال می رود و مردم مجبور می شوند هزینه های فرصت خود را با پرداخت هزینه های غیر اقتصادی و به نوعی اتلاف منابع بپردازند.

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