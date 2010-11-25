97 پروژه محرومیت زدایی بسیج سازندگی در کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی پاشا محمدی صبح پنجشنبه در همایش یک روزه تجلیل از فعالان عرصه بسیج سازندگی استان کردستان اظهار داشت: به مناسبت ایام مبارک هفته بسیج و در مناطق شهری و روستایی استان کردستان 97 پروژه بسیج سازندگی در راستای محرومیت زدایی به بهره برداری می رسند.

وی خاطرنشان کرد: در طول سال ‌جاری بیش از 260 پروژه با صرف اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال و به همت بسیج سازندگی سپاه بیت ‌المقدس کردستان در شهرها و روستاهای محروم استان اجرایی و به بهره ‌برداری می ‌رسد که افتتاح این پروژه ها سهم بسیاری در راستای رفع مشکلات مردم استان در پی خواهد داشت.

معاون هماهنگ‌ کننده سپاه بیت ‌المقدس کردستان با بیان اینکه این پروژه ‌های ساخته شده توسط بسیج سازندگی در استان شامل ساخت و مرمت مدارس، غسالخانه، زمین ورزشی، کتابخانه و ... است، بیان داشت: برای ساخت این پروژه از اعتبارات ویژه محرومیت زدایی استفاده شده است.

پاشامحمدی ضمن گرامیداشت ایام هفته بسیج، از بسیجیان امروز به عنوان پرچمداران راه شهدای بسیجی نام برد و عنوان کرد: حراست و پاسداری از خون شهدا و حرکت در مسیر الهی و والای آنان نیازمند تلاش و همت مضاعف است و بسیجیان در این راستا نقش ویژه ای بر عهده دارند .

وی با تاکید بر اینکه بسیج صرفا یک نهاد نظامی نیست، گفت: بسیج نهادی سازمان یافته با توانایی‌ های فراوان در عرصه‌های مختلف است که در طول این سال‌ها به خوبی وارد عمل شده و نقش خود را به نحو احسن ایفا کرده است .