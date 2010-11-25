به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار مجید خراسانی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بیش از 30 درصد اعضای این گروه‌های جهادی را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: در طول پنج سال گذشته میزان تشکیل گروه‌های جهادی و اعزام آنان به مناطق محروم کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرده همچنین عرصه‌های خدمت‌رسانی نیز در این مدت وسعت یافته است به طوری که هم‌اکنون تعداد زیادی از جوانان متعهد در زمینه‌های درمانی، آموزشی و مذهبی در حال کمک‌رسانی به مردم مناطق محروم هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این گروه‌های جهادی جوانان زیادی از قشرهای مختلف پزشک، مدرس، دانشجو، طلبه با علاقه و به صورت داوطلبانه شرکت می‌کنند و همراه گروه خود به مناطق صعب‌العبور، دورافتاده کشور برای خدمتگزاری به مردم اعزام می‌شوند.

شش هزار طرح عمرانی توسط بسیج سازندگی کشور اجرا شد

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه پاسداران در ادامه از اجرای بیش از شش هزار پروژه عمرانی در مناطق محروم توسط بسیج سازندگی کشور خبرداد و اظهارداشت: این طرح ها در طول 10 سال گذشته به همت مسئولان و مردم تعداد قابل توجهی طرح عمرانی در مناطق محروم برای خدمت‌رسانی به مردم کلنگ زنی و اجرا شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: همچنین در طول مدت یاد شده 12 هزار تیم پزشکی متشکل از متخصصان توانمند و متعهد به مناطق محروم و دورافتاده اعزام شدند تا با ارائه خدمات درمانی و بهداشتی برای ارتقای سطح بهداشت و سلامت مردم اقدام اساسی را انجام دهند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در طول مدت مذکور با مشارکت سازمان آموزش و پرورش تعداد قابل توجهی مدرسه احداث شده است، گفت: در این مدت بیش از 38 هزار مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی با همت بسیجیان احداث و مرمت شده است تا در این مدارس انسان‌های بزرگ پرورش یافته و به جامعه وارد شوند.

این مقام مسئول اضافه کرد: اغلب طرح‌های عمرانی که در قالب اردوهای جهادی با حضور جوانان انجام می‌شوند عام‌المنفعه و زودباده هستند به طوری که در کمترین فاصله زمانی بعد از کلنگ زنی اعتبار مورد نیاز برای اجرا و اتمام پروژه تامین می‌شود تا زودتر طرح مذکور برای تحویل به مردم آماده شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه پاسداران به بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دانشجویان در قالب گروه‌های جهادی اشاره کرد و افزود: اغلب اعضای گروه‌های جهادگر، جوانان دانشجو و تحصیلکرده در رشته‌های مختلف هستند که با شرکت کردن در اردوهای هجرت نسبت به تقویت توان علمی و ایمان خود اقدام می‌کنند.

خراسانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در هفته بسیج برنامه‌های متنوع با مشارکت سایر نهادهای بسیج اجرا می‌شود، گفت: در طول هفته جاری با مشارکت سازمان آموزش و پرورش بیش از 30 هزار دانش آموز سنجش سلامت می‌شوند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه پاسداران در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: برای عمران و آبادانی ایران باید تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی همچنین تشکل‌های مردمی با اقتدار وارد عمل شوند تا با این اقدامات خود علاوه بر آبادکردن کشور، دشمنان را نیز دلسرد و مایوس کنند.