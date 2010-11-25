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۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

نوزدهمین طلای ایران بر سینه سجاد مرادی نشست

نوزدهمین طلای ایران بر سینه سجاد مرادی نشست

نوزدهمین مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو توسط سجاد مرادی در دوی 800 متر بدست آمد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، مرحله فینال دوی 800 متر رقابت‌های دوومیدانی بازی‌های آسیایی با حضور 8 ورزشکار از کشورهای عراق، بحرین، ژاپن، کویت، عربستان و ایران برگزار شد که در پایان سجاد مرادی با رکورد یک دقیقه و 45 ثانیه و 45 صدم ثانیه به عنوان نفر اول از خط پایان گذشت و مدال طلای این ماده را از آن خود کرد.

مدال سجاد مرادی، دومین مدال طلای تیم دوومیدانی ایران و نوزدهمین مدال طلای کاروان کشورمان از آوردگاه گوانگجو بود.

در این رشته امیر مرادی که در دور مقدماتی با رکورد بسیار خوبی راهی مرحله فینال شده بود در دور اول جلوتر از برادر خود پیشتاز مسابقه بود و توانست با این شرایط زمینه را برای پیشتازی سجاد و کسب مدال طلای وی مهیا کند. امیر مرادی نتوانست خود را به خط پایان برساند.

تیم ملی دوومیدانی ایران تا به امروز صاحب دو گردن آویز طلا توسط احسان حدادی و سجاد مرادی شده است.

شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی که از 21 آبان‌ماه در گوانگجو چین آغاز شده است تا روز 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1198238

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