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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۹:۰۹

به دنبال بروز ناآراميهاي اخير در پاكستان؛

يكي از مساجد شيعيان در لاهور منفجر شد

بر اثر يك حمله انتحاري كه در مسجد شيعيان شهر لاهور پاكستان صورت گرفت حداقل 7 نفر كشته و چند نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز شاهدان مي گويند كه آنها فردي را ديده اند كه به سوي يك نگهبان كه در صدد بود از ورود وي به مسجد جلوگيري كند آتش گشوده و وارد مسجد شد و خود را منفجر كرد.

خواجه بشارت يكي از رهبران شيعيان پاكستان اعلام كرد كه بعضي از كسانيكه در اين ماجرا جان خود را از دست داده اند كودك هستند.

وي اضافه كرد كه اين فرد مهاجم باعث كشته شدن دو نگهباني گرديد كه مي خواستند از ورود وي به مسجد جلوگيري كنند

لازم به ذكر است كه درگيريهاي فرقه اي كه اخيراً درچند روزگذشته در پاكستان صورت گرفته باعث كشته شدن عده بسياري گرديده است.

 اخيراً هزاران تن از شيعيان پاكستان نيز در اعتراض به حمله تروريست‌ها به مسجدي در سيالكوت و كشتار نمازگزاران ، آن در شهرهاي اين كشور تظاهرات كردند.

کد مطلب 119824

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