رزمایش 50 هزار نفری میثاق با ولایت بسیجیان آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در این مراسم طی سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره 12 هزار شهید این استان گفت: غدیرخم، عید اکمال دین و تجلی ولایت است.

سردار مهدی معینی افزود: اعتقاد بسیج در جهت انجام فرامین ولی امر مسلمین واثق است و حضور بسیجیان در این مکان اعلام بیعت مجددی با آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی و رهبری است.

وی با خطاب قرار دادن دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جنابعالی را واسطه ای برای اعلام بیعت دوباره مردم آذربایجان غربی و به نیابت از 12 هزار شهید استان به ولایت فقیه قرار می دهیم و از این طریق به جهانیان اعلام می کنیم هیچ فتنه ای در عهد و پیمان ما با ولایت نظام نمی تواند خلل وارد کند.

پدر شهیدان قنبرزاده نیز در این همایش طی سخنان کوتاهی میثاق مجدد مردم آذربایجان غربی با ولایت و تجدید پیمان با خون شهدا را مورد تاکید قرار داد.

در این مراسم که در ورزشگاه شهید باکری ارومیه برگزار شد، چفیه بسیج توسط پدر شهیدان قنبرزاده به دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به نشانه ایثار و مقاومت مردم آذربایجان غربی اهدا شد.

در این مراسم عملیات نمایشی - رزمی و اقتدار نیروهای بسیجی به نمایش گذاشته شد.