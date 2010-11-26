افزایش ارتباطات با نخبگان خارج از کشور/ آینده شغلی نخبگان تضمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سهراب پور عصر پنجشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه مسابقه ملی طراحی و ساخت اسباب بازی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های خود در بنیاد ملی نخبگان گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید نسبت به نخبگان توجه بیشتری صورت گیرد هر چند که بنیاد ملی نخبگان حمایت هایی از این افراد داشته است اما این حمایت ها باید وسیع تر شود.

وی به دغدغه های تحصیلی و شغلی نخبگان اشاره کرد و اظهار داشت: برای نخبگان به ویژه افرادی که به خارج کشور برای ادامه تحصیل می روند و در آنجا ماندگار می شوند باید برنامه هایی برای تضمین آینده شغلی و تحصیلی آنها در کشور در نظر گرفت.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان ایجاد مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه را یکی از راهکارها ذکر کرد و ادامه داد: یکی از مراکزی که نخبگان می توانند در آنجا جذب شوند، دانشگاهها است اما از آنجایی که ظرفیت دانشگاهها محدود است با راه اندازی مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها می توان نخبگان را جذب کرد.

وی توسعه ارتباطات با نخبگان خارج از کشور را از دیگر برنامه های این بنیاد ذکر کرد و یادآور شد: افزایش ارتباطات با نخبگانی که در خارج از کشور هستند می تواند آنها را امیدوار کند که به کشور بازگردند و در مراکز تحقیقاتی داخل کشور مشغول به کار شوند.

سهراب پور با تاکید بر اینکه نخبگان فعالیت در مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه را برای فعالیت ترجیح می دهند، اضافه کرد: در این مراکز باید شایسته سالاری و اهمیت به شان و مقام محققان حاکم باشد از این رو باید بر روی ضوابط و مقررات دقت بیشتری صورت گیرد.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه همه مردم فکر می کنند نخبه هستند، افزود: این تصور ایرادی ندارد ولی باید ضوابط دقیق تری برای احراز نخبگی در نظر گرفته شود.

وی همچنین با انتقاد از نحوه ثبت اختراع در کشور خاطرنشان کرد: اختراع تعریفی دارد از این رو لازم است برای ثبت هر طرح تحقیقاتی ارزیابی های علمی دقیقی تری صورت گیرد و نحوه برخورد با آن نیز باید علمی باشد.