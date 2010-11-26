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۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۰۸

همزمان با سفر رئیس جمهور؛

130 میلیون ریال به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد زنجان پرداخت شد

130 میلیون ریال به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد زنجان پرداخت شد

زنجان - خبرگزاری مهر : مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: همزمان با سفر دور سوم هیئت دولت به استان زنجان مبلغ 130 میلیون ریال به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد پرداخت شد.

محمد پور جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: همزمان با سفر دور سوم هیئت دولت به استان زنجان بیش از 200 فقره نامه مربوط به خانواده های تحت حمایت در ستاد ارتباطات مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) دریافت شد و مبلغ 130 میلیون ریال به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد تعلق گرفت. 
 
پور جعفری با بیان اینکه 825 مراجعه مردمی در روز اول ریاست جمهور به ستاد ارتباطات مردمی مستقر در کمیته امداد خمینی (ره) صورت گرفت، اظهار داشت: از این تعداد 200 فقره نامه مربوط به خانواده های تحت حمایت بوده و ثبت شد و کد رهگیری به مراجعین تحویل شد که در این راستا نزدیک به 130 میلیون ریال کمک بلاعوض انجام شد.
 
وی خاطر نشان کرد: ستاد ارتباطات مردمی با هدف دسترسی آسان عموم مردم به نمایندگان دولت و ملاقات حضوری با آنها و انعکاس مشکلات خود از روز دوم آذر ماه در محل کمیته امداد امام خمینی (ره)زنجان مستقر شد.
 
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)استان زنجان افزود: کار انعکاس نامه ها به استانداری و سپس به نهاد ریاست جمهوری در اسرع وقت و به سریعترین شکل ممکن همزمان با مراجعه انجام می پذیرد.
 
 
کد مطلب 1198252

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