چهاردهمین مجمع عمومی "اوآنا" در استانبول آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استانبول، چهاردهمین مجمع عمومی سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه (اوآنا) به میزبانی خبرگزاری آناتولی با حضور مدیران ارشد خبرگزاریهای عضو اوآنا و همچنین شاخص ترین چهره های خبری جهان بویژه قاره آسیا و اروپا آغاز شد.

هیلمی بنگی در سخنان خود ضمن خیر مقدم به میهمانان استانبول، "افق خبرگزاری ها در 10 سال آینده": چگونگی تاثیرگذاری و جایگاهشان طی 10 سال آینده را محور اصلی گفتگوهای این اجلاس چهار روزه خواند.

مدیرعامل خبرگزاری آناتولی با تاکید بر اهمیت فرهنگی تاریخی منطقه بویژه استانبول که در سال 2010 پایتخت فرهنگی اروپا نامیده شد، خواستار همکاریهای بیشتر کشورهای منطقه در معرفی و توسعه ارزشهای غنی فرهنگی تاریخی ملل منطقه شد.

آناتولی خبرگزاری دولتی ترکیه - میزبان اجلاس - در 6 آوریل 1920 تاسیس شده و اولین و مهمترین رسانه ترکیه است. این خبرگزاری با داشتن 28 دفتر منطقه ای در داخل و 22 دفتر در خارج از کشور بزرگترین خبرگزاری ترکیه محسوب می شود. این خبرگزاری به طور متوسط روزانه 800 خبر و 200 عکس درباره اخبار ترکیه و سایر نقاط جهان مخابره می کند و با 80 خبرگزاری داخلی و خارجی همکاری رسانه ای دارد.

مخلص یوسف نیز در سخنرانی افتتاحیه با اشاره به نسبت جمعیت جهانی و جمعیت آسیا اقیانوسیه و همچنین پیشرفتهای فنی تکنولوریکی در عرصه خبررسانی بار دیگر بر ضرورت همکاریهای دو جانبه و چند جانبه جهت ارتقاء سطح کیفی میان گروهی اعضای سازمان تاکید داشت.

در اجلاس امروز استانبول قرار است طرح پرچم اوآنا که به ابتکار خبرگزاری مهر در پایان نشستهای فنی- اجرایی سال گذشته اعضای اوآنا در تهران به مخلص یوسف رئیس سازمان ارائه شده بود جهت تایید نهایی مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین طی این دیدار عضویت دو خبرگزاری در اوآنا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در پایان هم اعضاء به انتخاب رئیس دوره سه سال بعدی اوآنا خواهند پرداخت.

گزارشهای تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.