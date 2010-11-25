93 درصد بازرسی اجرای هدفمندی یارانه ها توسط اصناف صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جواد تقوی در دیدار با روسای اصناف و اتحادیه های استان زنجان افزود: اصناف حامی هدفمند کردن یارانه ها و پیشقدم در اجرای این طرح ملی بوده است.

وی اظهار داشت: توجه و اجرای این طرح در کشور حائز اهمیت است و در سازمان بازرگانی و بازار ها این طرح ملی توانسته عملکرد خود را نشان بدهد و با بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان تعامل و همکاری لازم را با دولت داشته باشد.

رئیس حمایت از مصرف کنندگان وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه مهمترین بخش در اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها بحث پیشگیری است، گفت: در این راستا باید آسیب شناسی درست از بازار و تخلف داشته باشیم و نسبت به مسائلی از جمله عدم صدور پروانه و عدم درج قیمت کالاها که تخلفات بسیار عمده ای هستند را به عنوان تخلف معرفی نکنیم و سعی کنیم از تخلفات بسیار بزرگ همانند احتکار جلوگیری کنیم .

تقوی تاکید کرد: در راستای ارتقا و تقویت بازرسی نهایت همکاری را با سازمان داشته باشیم و لزوم اجرایی شدن و تحقق این طرح در راستای توجه و حمایت از بازرسی است.

وی گزارش از قیمت های آتی را بهترین تحلیل برای اصناف و بازرسان یاد کرد و افزود: روسای اصناف و اتحادیه ها با کار کارشناسی بر روی قیمتها در سالهای آتی، گذشته و حاضر می توانند حرکت خوب و موثری در کاهش و جلوگیری از تخلفات داشته باشند.