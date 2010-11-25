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۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۷

93 درصد بازرسی اجرای هدفمندی یارانه ها توسط اصناف صورت گرفت

93 درصد بازرسی اجرای هدفمندی یارانه ها توسط اصناف صورت گرفت

زنجان - خبرگزاری مهر : رئیس حمایت از مصرف کنندگان وزارت بازرگانی گفت: 93 درصد بازرسی های طرح هدفمندی یارانه ها توسط بازرسی های اصناف صورت گرفت که شش تا هفت درصد تخلف در این زمینه گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جواد تقوی در دیدار با روسای اصناف و اتحادیه های استان زنجان افزود: اصناف حامی هدفمند کردن یارانه ها و پیشقدم در اجرای این طرح ملی بوده است.

وی اظهار داشت: توجه و اجرای این طرح در کشور حائز اهمیت است و در سازمان بازرگانی و بازار ها این طرح ملی توانسته عملکرد خود را نشان بدهد و با بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان تعامل و همکاری لازم را با دولت داشته باشد.

رئیس حمایت از مصرف کنندگان وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه مهمترین بخش در اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها بحث پیشگیری است، گفت: در این راستا باید آسیب شناسی درست از بازار و تخلف داشته باشیم و نسبت به مسائلی از جمله عدم صدور پروانه و عدم درج قیمت کالاها که تخلفات بسیار عمده ای هستند را به عنوان تخلف معرفی نکنیم و سعی کنیم از تخلفات بسیار بزرگ همانند احتکار جلوگیری کنیم .

تقوی تاکید کرد: در راستای ارتقا و تقویت بازرسی نهایت همکاری را با سازمان داشته باشیم و لزوم اجرایی شدن و تحقق این طرح در راستای توجه و حمایت از بازرسی است.

وی گزارش از قیمت های آتی را بهترین تحلیل برای اصناف و بازرسان یاد کرد و افزود: روسای اصناف و اتحادیه ها با کار کارشناسی بر روی قیمتها در سالهای آتی، گذشته و حاضر می توانند حرکت خوب و موثری در کاهش و جلوگیری از تخلفات داشته باشند.

کد مطلب 1198255

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