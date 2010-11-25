حاکم شدن تفکر بسیجی در جامعه دشمن را ناامید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام حسینی ظهر پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای طلاب شهرستان بوئین زهرا که در حوزه علمیه خواهران امام صادق(ع) این شهر برگزار شد، اظهار داشت: امروز بسیج با حضور بموقع و بجا در صحنه های مختلف مانع از نفوذ دشمن شده که این کار از افتخارات این نهاد مردمی است.

وی با بیان ویژگی های بسیجی افزود: بسیجی واقعی کسی است که شهادت طلب باشد و با ایمان و معنویت در مسیر حفظ ارزشها گام بردارد.

حجت الاسلام حسینی تاکید کرد: رزمندگان ما در هشت سال جنگ تحمیلی با ایمان و ایثار خود توانستند بر دشمن فائق آیند و با شجاعت از اسلام و انقلاب دفاع کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه قزوین بیان کرد: امروز دشمنان در پی ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی هستند بنابراین همه وظیفه داریم با هوشیاری و بصیرت نگذاریم دشمنان به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

در پایان این مراسم از خانواده های شهدای روحانی بوئین زهرا تجلیل شد.

صبحگاه مشترک در بوئین زهرا

به مناسبت هفته بسیج صبحگاه مشترک واحدهای بسیج دانش آموزی شهید فهمیده در دبیرستان دارالفنون بوئین زهرا برگزار شد.

حجت الاسلام شجاعی مهر مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بوئین زهرا اظهارداشت: هفته بسیج یادآور دلاور مردیهای سیجیان است که در همه عرصه ها آگاهانه و مدبرانه برای نظام اسلامی افتخار آفریدند.

وی تصریح کرد: امام راحل با دور اندیشی و تشکیل بسیج موفقیت های امروز کشور را رقم زدند و امروز در مقابل جنگ نرم دشمنان بسیج وظیفه دارد مقتدرانه با آن مقابله کند تا کشور آسیب نبیند.

وی در خصوص عید غیدر خم هم مطالبی بیان کرد.

در پایان به تعدادی از فرماندهان واحدهای بسیج دانش آموزی هدایایی داده شد.

همایش آشنایی با فرقه شیطان پرستی

به منظور آشنایی با فرقه شیطان پرستی همایشی در مسجد زینبیه قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام عطایی مسئول نمایندگی سپاه ناحیه استان در این همایش گفت: غربی ها برای ترویج عرفان های کاذب با استفاده از انیمیشن، فیلم، داستان و رمان تلاش کرده اند با ترویج فرقه شیطان پرستی جوانان ما را منحرف کنند که آگاهی خانواده ها در این زمینه بسیار ضروری است.

عطایی افزود: تقویت ایمان و آموزه های دینی در بین جوانان بهترین راه مقابله با شیطان پرستی و فرقه های ظاله است که در این میان هوشیاری و اطلاعات لازم مهم است.

در ادامه این مراسم فیلمی از نحوه جذب افراد در این فرقه ها و فعالیت های غیر اخلاقی آنها به نمایش درآمد.

همایش ائمه جمعه و جماعات در آبیک

در این همایش که در سالن باران شهرستان آبیک برگزار شد محمد دوست مسئول فرهنگی قوه قضائیه اظهارداشت: اهمیت و نقش مساجد و پایگاههای مقاومت در صیانت از ارزشهای دفاع مقدس انکار ناپذیر است و بدون مساجد این کار فرهنگی ممکن نیست.

سرهنگ کانطوری فرمانده سپاه ناحیه آبیک هم ضمن تبریک هفته بسیج گفت: سپاه آمادگی کامل دارد تا با همکاری هیئت امنا در تمامی مساجد این شهرستان پایگاههای بسیج را دایر و نسبت به اجرای برنامه های فرهنگی اقدام کند.

در ادامه از ائمه جمعه و جماعات فعال در فعالیت های بسیج تقدیر شد.

همایش بصیرت دینی و سیاسی پیش کسوتان بسیجی در آبیک

در این همایش علایی فرماندار آبیک گفت: حفظ هوشیاری و بصیرت یک واجب عینی برای همه تلقی می شود و بسیجیان باید با تبیعیت از فرامین رهبری و هوشیاری کامل تحرکات دشمن را زیر نظر گرفته و دشمنان را نا امید کنند.



وی افزود: با عبرت گرفتن از تاریخ و حوادث گذشته کشور باید بتوانیم توطئه های دشمنان را خنثی کنیم و نگذاریم بدخواهان به نظام ما ضربه بزنند.

در پایان به سئوالات سیاسی مختلف بسیجیان پاسخ د اده شد.