دادگاه سوئد حکم بازداشت مدیر ویکی لیکس را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک دادگاه در سوئد اعلام کرد: این دادگاه هر چند با نظر دادگاه بدوی در مورد آسانگ موافق نیست، اما مدارک را برای صدور حکم بازداشت علیه وی کافی می داند.

بر این اساس در حکم بازداشت جدید یکی از اتهامات بنیانگذار سایت ویکی لیکس مبنی بر سوء استفاده جنسی حذف شده اما وی همچنان متهم به تجاوز است.

"ماریانه نای" دادستان این دادگاه با بیان این مطلب تاکید کرد که بازداشت اسانگ تنها راه بازجویی از وی در مورد اتهامات وارده است. این در حالی است که مدیر 39 ساله ویکی لیکس همچنان با رد این اتهامات، آن را بازی کثیف مخالفان این سایت عنوان کرده است.

پس از صدور بازداشت علیه اسانگ در روز جمعه گذشته، وکیل مدافع وی با اعتراض به دستگاه قضایی سوئد نسبت به این اقدام، خواستار رسیدگی و تجدید نظر در این مورد شد.