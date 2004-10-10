79 درصد مردم ايران مخالف هرگونه توقف در فعاليتهاي هسته اي هستند

به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس يك نظر سنجي ملي كه اخيرا با پارامترهاي علمي معتبر در سطح كشور انجام شده است، علاوه بر اين تنها12.4 درصد مردم به پذيرش اين خواسته در قبال امتيازاتي موافق هستند و بقيه نيز اظهار نظر صريحي نكرده اند.

همچنين 65 در صد از جمعيت آماري نظر سنجي فوق كه از گروههاي مختلف اجتماعي تشكيل شده اند ، اعتماد نكردن به وعده هاي كشورهاي اروپايي طرف مذاكره با ايران را خواستار شده اند.

بر اساس نتايج ديگر اين نظر سنجي، همچنين 67 در صد مردم با ادامه فعاليتهاي هسته اي ايران "تحت هر شرايطي" اعلام موافقت نموده و 24 درصد نيز بررسي شرايط در اين زمينه را مد نظر قرار داده اند.

در مورد انگيزه هاي آمريكا و غرب در فشار بر جمهوري اسلامي ايران براي توقف برنامه هاي صلح آميز هسته اي، 80 درصد از مردم با اين گزينه كه آژانس تحت فشارهاي سياسي آمريكا و غرب فعاليت مي كند اعلام موافقت نموده و 60 درصد خاطر نشان كرده اند كه اگرايران داراي نظام مبتني بر اسلام نبود ، مانند برخي كشورهاي ديگر كه با برخورد دوگانه آمريكا به فعاليت تسليحاتي نظامي نيز مشغولند، تحت فشار فزاينده سياسي و بين المللي قرار نمي گرفت.

بر اساس ديگر يافته هاي اين نظر سنجي، 74 درصد مردم با سرمايه گذاري گسترده كشور در زمينه انرژي هسته اي موافقت كامل دارند و 65 درصد نيز با اين بهانه آمريكا كه ايران به لحاظ دستيابي به منابع نفت و گاز نبايد در پي استفاده از انرژي هسته اي باشد، كاملا مخالف مي باشند.