به گزارش خبرگزاری مهر، هرگز خودرویی را تجسم کرده اید که بتواند با سرعت سریعتر از یک گلوله حرکت کند؟ رویای شما به زودی به واقعیت تبدیل می شود.

در حقیقت گروهی از دانشمندان انگلیسی در پروژه به نام Bloodhound vehicle به سرپرستی "ریچارد نوبل" ساخت سریعترین خودروی دنیا را از ماه ژانویه آغاز می کنند. این خودرو قرار است در سال 2012 رکورد سرعت خودرو را بشکند.

همزمان با اجرای پروژه ساخت خودرو، پیست حرکت آن نیز در استان "کیپ جنوبی" واقع در آفریقای جنوبی در حال آماده سازی است.

این خودرو می تواند با سرعت هزار مایل برساعت (بیش از هزار و 600 کیلومتر بر ساعت) حرکت کند به همین دلیل سطح پیست باید کاملا صاف و به دور از حتی یک سنگ ریزه باشد.

در حال حاضر 300 نفر از مردم محلی مشغول تمیز کردن مسیر حرکت خودرو به طول 20 کیلومتر و عرض 5/1 کیلومتر هستند.

ریچارد نوبل، ماجراجو و یک فروشنده سابق کاغذدیواری است که در سال 1983 سرعت 633 مایل بر ساعت (هزار و 19 کیلومتر بر ساعت) را با یک خودروی توربوجت به نام Thrust 2 در صحرای نوادا در آمریکا طی کرد.

در سال 1997 وی رئیس پروژه Thrust SSC (خودروی مافوق صوت) شد که این خودرو را یک خلبان نیروی هوایی انگلیس به نام "اندی گرین" با سرعت 763 مایل بر ساعت (هزار و 228 کیلومتر بر ساعت) پیمود.

براساس گزارش بی. بی. سی، بسیاری از شرکتهای هوافضا در این پروژه مشارکت دارند به طوری که شرکت Hampson Industries قسمت عقب خودرو و شرکت "لاک هید مارتین" چرخهای این خودرو را خواهند ساخت. این چرخها 90 سانتیمتر عرض و 97 کیلوگرم وزن دارند.