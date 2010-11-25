کبدی کاران زن ایران باختند و برنز گرفتند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در چارچوب مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کبدی بازی‌های آسیایی تیم ملی بانوان کشورمان امروز به مصاف تیم هند قهرمان قاره آسیا رفت و با نتیجه نزدیک 23 بر 22 مقابل این تیم شکست خورد.

بانوان کبدی‌باز ایران با متحمل شدن این شکست همراه با تیم بنگلادش به نشان برنز مشترک بازی‌های آسیایی دست یافتند.

مدال تیم کبدی زنان ایران بیست وسومین مدال برنز کاروان کشورمان در این دوره از بازی‌های آسیایی بود.

کاروان ایران امروز جمع مدال‌های خود را به عدد 53 رساند. کاروان کشورمان تا این زمان صاحب 19 مدال طلا، 11 نقره و 23 برنز شده است.

شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی که از 21 آبان‌ماه در گوانگجو چین آغاز شده است تا روز 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.