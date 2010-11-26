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۵ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۸

نمایشگاه اسباب بازی تا فردا در دانشگاه صنعتی شریف برپا است

نمایشگاه اسباب بازی تا فردا در دانشگاه صنعتی شریف برپا است

دبیر مسابقه ملی طراحی و ساخت اسباب بازی با اشاره به جزئیات برگزاری اولین دوره مسابقه طراحی و ساخت اسباب بازی گفت: نمایشگاهی از دستاوردهای طرحهای ارسالی برگزار شده که تا روز شنبه 6 آذرماه در دانشگاه صنعتی شریف برپا است.

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پوده روز پنجشنبه در مراسم معرفی تیمهای برتر اولین دوره مسابقه طراحی و ساخت اسباب بازی با اشاره به جزئیات برگزاری این مسابقه، افزود: این مسابقه در دو مرحله برگزار شد در مرحله اول که شامل تکمیل فرم طراحی و ارسال آن به دبیرخانه مسابقه است، 162 تیم فرمهای طراحی را تکمیل و به دبیرخانه ارسال کردند.

وی مرحله دوم را مرحله ساخت طراحی ها دانست و اظهار داشت: در این مرحله از 162 تیم، 91 تیم از 23 استان کشور طرحهای خود را به مرحله ساخت رساندند و به دبیرخانه ارسال کردند طبق آمارها بیشترین طرحهای ارسالی از استانهای تهران، خراسان رضوی، همدان، فارس و قم بوده است.

دبیر مسابقه طراحی و ساخت اسباب بازی با بیان اینکه بیشترین طرحهای ارائه شده در گروه آموزشی و کمک آموزشی بوده، ادامه داد: تعداد طرحهای ارسالی در گروه آموزشی و کمک آموزشی 25 طرح، گروه فکری 21 طرح، گروه فرهنگی و هنری 5 طرح، گروه فرهنگی و مهارتی 10 طرح، روباتیک 17 طرح و در گروه مدل سازی از مصنوعات بشری 12 طرح بود.   

وی برگزاری نمایشگاهی از طرحهای ارسالی را از برنامه های جانبی این مسابقه ذکر کرد و ادامه داد: به دلیل تقاضا برای بازدید از نمایشگاه، این نمایشگاه تا روز شنبه 6 آذرماه تمدید شد.

کد مطلب 1198278

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