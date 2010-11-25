974 نوزاد یزدی "علی" نام گرفتند

سیدعلیرضا دستمالچیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری از مجموع پنج هزار و 743 تولد نوزادان پسر بیش از 17 درصد آن با نام مقدس حضرت علی (ع) نامگذاری شده‌ اند.

وی با بیان اینکه 17 درصد نوزادان پسر متولد شده در نیمه نخست سال جاری معادل 974 نوزاد هستند، بیان داشت: برای این تعداد یا نام علی یا ترکیبات آن برای نوزادان انتخاب شده است.

دستمالچیان خاطرنشان کرد: از این تعداد 356 نوزاد امیرعلی، 219 نوزاد علی و 163 نوزاد نیز علیرضا نامگذاری شده‌ اند.

وی نامهای، علی‌ اصغر، علی ‌اکبر، علی ‌محمد، مرتضی ‌علی، عباسعلی، محمدعلی، احمدعلی، حسینعلی و حیدرعلی را نیز از دیگر ترکیبات نام علی برشمرد که توسط والدین برای نوزادان انتخاب شده است.

دستمالچیان همچنین آمار ولادت در استان یزد از عید غدیر سال 88 تا عید غدیر امسال را 20 هزار و 157 ولادت اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به آمار ازدواج در همین مدت بیان داشت: از عید غدیر پارسال تا عید غدیر امسال، 13 هزار و 450 ازدواج در استان یزد به ثبت رسیده است.

دستمالچیان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در نیمه نخست امسال نامهای ابوالفضل، امیرعلی، امیرحسین، علی، امیرمحمد، علیرضا، محمدمهدی، محمد، محمدطاها و مهدی به ترتیب بیشترین اسامی انتخاب شده توسط خانواده‌ های یزدی برای پسران آنها بوده است.