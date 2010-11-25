مریم طوسی در فینال ماده 200 متر هشتم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، مرحله فینال دوی 200 متر زنان بازی‌های آسیایی با حضور دوندگانی از کشورهای ایران، ژاپن، ازبکستان، ویتنام، هند، چین و لبنان برگزار شد.

مریم طوسی نماینده کشورمان که روز گذشته جواز ورود به مرحله فینال را کسب کرده بود در این مسابقه با رکورد 24 ثانیه و 56 صدم ثانیه در رده هشتم قرار گرفت. در این ماده دوومیدانی کاران کشورهای ژاپن، ویتنام و ازبکستان اول تا سوم شدند.

تیم ملی دوومیدانی ایران تا به این لحظه صاحب دو گردن آویز طلا توسط احسان حدادی و سجاد مرادی، دو نقره توسط کاوه موسوی و سجاد مرادی و یک برنز توسط محمد صمیمی در بازی‌های آسیایی گوانگجو شده است.

شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی که از 21 آبان‌ماه در گوانگجو چین آغاز شده است تا روز 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.

