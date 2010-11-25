سفر رئیس جمهوری لائوس به مالزی/ درخواست اندونزی از دو کره

مالزی

- فروش 7 میلیون دلاری شرکت های مواد غذایی در نمایشگاه بین المللی های غذایی در پاریس

- آغاز جشنواره 5 روزه گردشگری مالزی در چین

- کسب هفتمین مدال طلای بازیهای آسیایی برای نمایندگان ورزشی مالزیایی

- رئیس جمهوری لائوس برای انجام دیداری سه روزه وارد مالزی شد

- تشویق شرکت های مالزیایی برای یافتن بازار غذای حلال در ایران از سوی مرکز تجارت بین المللی مالزی "ماترید"

اندونزی

- اندونزی همچنان پیگیر شکایت خود در مورد نشت نفت در دریای تیمور در سال گذشته است.

- برگزاری نمایشگاه آموزشی تحصیلی چین در جاکارتا

- اداره خدمات درمانی آمار کشته شدگان بیماری هاری را از سال 2008 تا کنون 107 نفر اعلام کرد

- اندونزی از دو کره خواست از خصومت بیشتر خودداری کنند

- وزیر توسعه ملی اندونزی از پروژه باز سازی مناطق حادثه زده و ترمیم زیر ساخت های حمل نقل تا پایان سال 2012 خبر داد

- 900 نفر کشته، آخرین آمار جان باختگان سیل، زلزله و آتشفشان در اندونزی

تایلند

- سه کشته در حمله افراد مسلح در جنوب تایلند

- تجمع مخالفان دولت در مقابل مجلس پس از 3 روز امروز پایان می یابد.

فیلیپین

- امضای قرارداد میان چین و فیلیپین به منظور افزایش پروازهای مستقیم میان دو کشور

- نیازی به بازگشت فیلیپینی های مقیم کره وجود ندارد

- پیش بینی مکانهای امن در صورت بالا گرفتن درگیری میان دو کره

- شناسایی 104 مورد ابتلا به بیماری ایدز در ماه گذشته از سوی سازمان بهداشت فیلیپین

سنگاپور

- راه اندازی سیستم گزارش زنده ترافیک شهری بر روی دستگاه های جی پی اس شخصی

- طرح سلامت عمومی در سراسر کشور به منظور کنترل کلسترول خون در جامعه

- فراخوانی 300 خودرو ساخت شرکت ولوو در سنگاپور به دلیل نقص فنی

- گفتگوی تلفنی نخست وزیر سنگاپور با رئیس نیروی دریای آمریکا