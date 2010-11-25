آمریکا موضع یکسانی در قبال طرفهای مذاکرات سازش اتخاذ کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمرو موسی" در گفتگو با روزنامه القبس چاپ کویت اظهار داشت: تلاش های آمریکا برای از سرگیری روند صلح زمانی به موفقیت خواهد رسید که این کشور در تعهدات خود به طرف های فلسطینی و اسرائیلی توازن برقرار کند.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا نباید یک طرف [اسرائیل] را به طور کل مورد حمایت های اقتصادی و سیاسی قرار دهد و حال آنکه طرف دیگر [فلسطین] را رها کند چرا که این امر به معنای شکست مذاکرات صلح و ارجاع پرونده مذاکرات به سازمان ملل متحد و لغو تمامی توافقنامه های پیشین است.

خاطرنشان می شود دولت آمریکا اخیرا به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی وعده داده که در صورت توقف سه ماهه شهرک سازی با هدف از سرگیری مذاکرات سازش این رژیم را مورد حمایت های مالی و نظامی قرار می دهد.