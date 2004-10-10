به گزارش خبرنگار" مهر" رحيم رحيمي مقدم( داور وسط)، محمد رضا فلاح كوهي، رضا سخندان( كمكها) هدايت ممبيني( داور چهارم) ايراني هستند كه براي قضاوت ديدارتيمهاي الوحده سوريه وگيلانگ سنگاپوربه دمشق دعوت شده اند.
گفتني است: اين ديداردرچارچوب مرحله رفت مسابقات جام باشگاههاي آسيا روز 28 مهرماه درشهردمشق سوريه برگزارخواهد شد.
درچارچوب رقابتهاي جام باشگاههاي آسيا
داوران ايراني ديدار تيمهاي الوحده وگيلانگ را قضاوت مي كنند
به دعوت كنفدراسيون فوتبال آسيا چهارداور ايراني ديدار نمايندگان سوريه وسنگاپور رادر چارچوب رقابتهاي جام قهرماني باشگاههاي آسيا قضاوت خواهند كرد.
به گزارش خبرنگار" مهر" رحيم رحيمي مقدم( داور وسط)، محمد رضا فلاح كوهي، رضا سخندان( كمكها) هدايت ممبيني( داور چهارم) ايراني هستند كه براي قضاوت ديدارتيمهاي الوحده سوريه وگيلانگ سنگاپوربه دمشق دعوت شده اند.
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