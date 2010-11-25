به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف همزمان با افتتاح پایگاه ارتباط با دانش آموزان، اقدام به برگزاری اولین دوره مسابقه طراحی و ساخت اسباب بازی در سطح دانش آموزان دوره های راهنمایی و دبیرستان کرد که نمایشگاه اسباب بازیهای طراحی شده تا روز شنبه 6 آذرماه در محل این دانشگاه برپا است.

بر طبق اعلام هیئت داوران تیمهای برگزیده این مسابقه به شرح زیر هستند:

گروه روباتیک

اسباب بازیهای "Light Wave" از شیراز، "Smart toy" از خوی، "هگمتان روبات" از همدان و "مین یاب" از استان قم



گروه فکری

اسباب بازیهای "رهجو" از تهران، "زیک زاک" از کرمان، "چشم دل" از نجف آباد، "سودوکوی نابینایان" از قزوین و "بازی هوش" از تهران

گروه آموزشی و کمک آموزشی

اسباب بازیهای "جزیره اعداد" از سمنان، " ساداک" از اصفهان، "فقط در 6 دقیقه" از شیراز، "نشانه ها" از تهران و "جدول تناوبی" هوشمند از اردبیل

گروه مدلسازی از مصنوعات بشری

اسباب بازیهای "الاکلنگ خانگی" از اراک و " جارو برقی" از شهرکرد

گروه حرکتی- مهارتی

اسباب بازیهای "سانیار" و "جام نوزدهم" از تهران

گروه فرهنگی-هنری

اسباب بازیهای "خانه مادر بزرگ" از تبریز و "کوچول موچول" از تهران