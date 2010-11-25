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۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۱

با تاکید بر توسعه روابط ؛

چهارمین نشست کمیته مشورتی سیاسی اندونزی و ایران برگزار شد

چهارمین نشست کمیته مشورتی سیاسی اندونزی و ایران برگزار شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای مهر در جنوب شرق آسیا : چهارمین نشست کمیته مشورتی اندونزی و ایران با حضور هیئتی از تهران به سرپرستی محمدعلی فتح اللهی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه و هیئتی از اندونزی به ریاست معاون آسیا و آفریقای وزارت خارجه اندونزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، در این نشست که با امضای سندی بکار خود پایان داد طرفین توافق کردند تا ضمن تلاش برای اجرایی کردن توافقنامه های امضاء شده در سالیان گذشته، به سمت توسعه روابط همه جانبه با یکدیگر در تمامی زمینه ها پیش روند.

بر اساس این سند که روز گذشته به امضا رسید، همکاری های اقتصادی میان دو کشور در اولویت قرار داشده و حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و آموزشی از جمله حوزه های همکاری میان دو کشور خواهد بود.

رؤسای هیات های اندونزی و ایران در این نشست توافق کردند که در زمان مقتضی نشست بعدی کمیته مشورتی سیاسی را برگزار نمایند.

"محمدعلی فتح اللهی" معاون اسیا و اقیانوسیه وزارتخارجه کشورمان برای دیدار و گفتگو با مقامات مالزی امروز وارد کوالالامپور پایتخت مالزی شد.

کد مطلب 1198295

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