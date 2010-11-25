چهارمین نشست کمیته مشورتی سیاسی اندونزی و ایران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، در این نشست که با امضای سندی بکار خود پایان داد طرفین توافق کردند تا ضمن تلاش برای اجرایی کردن توافقنامه های امضاء شده در سالیان گذشته، به سمت توسعه روابط همه جانبه با یکدیگر در تمامی زمینه ها پیش روند.

بر اساس این سند که روز گذشته به امضا رسید، همکاری های اقتصادی میان دو کشور در اولویت قرار داشده و حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و آموزشی از جمله حوزه های همکاری میان دو کشور خواهد بود.

رؤسای هیات های اندونزی و ایران در این نشست توافق کردند که در زمان مقتضی نشست بعدی کمیته مشورتی سیاسی را برگزار نمایند.

"محمدعلی فتح اللهی" معاون اسیا و اقیانوسیه وزارتخارجه کشورمان برای دیدار و گفتگو با مقامات مالزی امروز وارد کوالالامپور پایتخت مالزی شد.