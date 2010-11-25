توجیهی برای این شکست ندارم/ معلوم نیست بمانم یا بروم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین پیروانی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: با وجود اینکه امروز متحمل شکستی تلخ شدیم و در دقایق پایانی مسابقه‌ای که باید برنده می شدیم را واگذار کردیم اما از عملکرد تک تک بازیکنان تیم راضی هستم و مسئولیت این باخت را به عهده می‌گیرم.

پیروانی اضافه کرد: تیم من امروز بازی خوبی را ارائه کرد و حتی نیمه اول با دو گل از کره جنوبی پیش افتادیم و در ابتدای نیمه دوم هم با وجود گل کره جنوبی بازهم با گل انصاری‌فرد اختلاف 2 گل را با این تیم حفظ کردیم ولی در 15 دقیقه آخر بازیکنان من فراموش کردند که بازی 90 دقیقه است و تا پایان باید برای کسب نتیجه تلاش کنند.

سرمربی تیم امید اظهار داشت: بهرحال در این مسابقات مقابل تیم‌هایی شکست خوردیم که در رده بندی فیفا بالاتر از ما هستند و سال‌ها تجربه حضور در جام جهانی را دارند و باید بپذیریم که فوتبال آنها از ما پیشرفته‌تر است و هنوز نتوانستیم تدارک خوبی برای تیم‌های‌مان داشته باشیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه تیم امید برای حضور در بازی‌های آسیایی تدارک لازم را نداشت و اگر همین مقام چهارم را هم کسب کردیم تنها به واسطه غیرت و همت بازیکنان تیم بود. ما اگر می خواهیم تیم امید پس از 36 سال به بازی‌های المپیک صعود کند باید همکاری بین باشگاه‌ها و تیم امید بیشتر شود و باشگاه‌ها با رضایت و از سر علاقه و نه اجبار بازیکنان خود را در اختیار تیم امید قرار دهند.

پیروانی در مورد تعویض‌هایش در دیدار با کره جنوبی اظهار داشت: هر دو تعویض من با درخواست بازیکنان داخل زمین و به دلیل مصدومیت آنها انجام شد و شخصا قصد چنین تعویض‌هایی را نداشتم. بهرحال زمانی که بازیکن دستش را بلند می کند و می گوید مصدوم شده و قادر به ادامه بازی نیست من به جز تعویض او چه کاری می توانم انجام دهم.

سرمربی تیم امید در پایان در مورد ادامه همکاری‌اش با تیم امید برای بازی‌های مقدماتی المپیک گفت: هنوز درباره آینده تصمیم نگرفتم و مشخص نیست به همکاری‌ام با تیم امید ادامه بدهم یا نه. تصمیم گیری در این خصوص با فدراسیون فوتبال است اما اگر قرار باشد بمانم باید وضعیت همکاری باشگاه‌ها با تیم امید مشخص باشد چرا که اگر باشگاه‌ها با تیم امید همکاری کنند صعود به المپیک دور از دسترس نخواهد بود.

تیم فوتبال المپیک ایران با قبول شکست در دیدار با کره جنوبی از دستیابی به مدال برنز بازیهای آسیایی گوانگجو بازماند.