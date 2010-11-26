به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی چهارشنبه در دانشگاه شهید بهشتی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: جمعیت دانشجویی دانشگاههای تهران بنا بر استعداد دانشگاهها از نظر استاد و فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی سر جای خود است و صرفا ممکن است تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی در تهران کاهش پیدا کند و این دانشگاهها به سمت افزایش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پیش بروند.

وی اضافه کرد: اکثر دانشگاههای مستقر در تهران دانشگاههای برتر کشور هستند و این دانشگاهها باید به تربیت نیروهای متخصص برتر بپردازند لذا تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی این دانشگاهها کاهش پیدا می کند و به تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای ردیف دوم و سوم شهرستانها افزوده می شود.

معاون دانشجویی وزیر علوم در پاسخ به سئوالی مبنی بر روند خصوصی سازی خوابگاههای دانشجویی نیز گفت: خوابگاهها خصوصی نمی شوند بلکه مدیریت خوابگاهها به بخش خصوصی واگذار می شوند منتها نظارت و مدیریت اصلی خوابگاهها با خود دانشگاه است و صرفا مدیریت اجرایی خوابگاهها به بخش خصوصی سپرده می شود و نظارت همیشه بر عهده دانشگاه خواهد بود.

ملاباشی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه "طرف مالی دانشجویان ساکن خوابگاهها پس از واگذاری مدیریت خوابگاهها به بخش خصوصی، دانشگاه خواهد بود یا بخش خصوصی" گفت: آئین نامه این موضوع در دست تدوین است و در این آئین نامه روشن می شود که طرفی مالی دانشجو چه کسی خواهد بود.

وی درباره نرخ اجاره بهای خوابگاهها پس از واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی گفت: وقتی به بخش خصوصی سپرده شود ارزانتر می شود. نرخ تمام شده هزینه یک دانشجو در دانشگاههای دولتی با دانشگاههای غیردولتی فرق دارد. می توانیم از نیروهای بخش خصوصی برای امور رفاهی دانشجویان استفاده کنیم و به این ترتیب به لحاظ ذخیره مالی که صورت می گیرد رفاه بیشتر دانشجو و پائین آوردن هزینه خدمات رفاهی را رقم بزنیم.

معاون دانشجویی وزارت علوم در پاسخ به سوال مهر درباره تعداد دانشجویانی که درخواست انتقال به دانشگاهی در نزدیکی محل زندگی خود دارند گفت: جمع بندی کشوری نقل و انتقال با همکاری برنامه نویسان از بهمن ماه نهایی می شود اما پیش بینی می کنیم بین 20 تا 25 درصد دانشجویان هر دانشگاه متمایل هستند که به زادگاهشان منتقل شوند.