تأکید روسای اتاق بازرگانی ایران و مالزی بر گسترش مناسبات تجاری

به گزارش خبرنگار مهر در مالزی، در این دیدار دکتر نهاوندیان با اشاره به ضروت فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه مناسبات تجاری دو کشور گفت: حجم تجارت متقابل در 9 ماه اول سال 2010 بیانگر رشد 15 درصدی مناسبات تجاری ایران و مالزی است اما این میزان در مقایسه با افزایش حجم تجارت میان ایران با دیگر شرکای تجاری منطقه، ناچیز بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران را به عنوان دروازه ای مناسب برای توسعه حضور تجاری در منطقه غرب آسیا و آسیای میانه و قفقاز عنوان کرد و گفت: ما نیز مالزی را به عنوان پایگاهی برای حضور اقتصادی در منطقه جنوبشرق آسیا می نگریم.

وی وجود یک استاندارد قابل قبول برای همه کشورها و مجامع اسلامی را در تعیین مارک حلال ضروری دانست و بر ضرورت همکاری ایران و مالزی در تنظیم قواعد و تولید محصولات حلال تأکید کرد.

در این دیدار سید علی العطاس نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس اتاق بازرگاتی ایران گفت: اتاق ملی بازرگانی و صنایع مالزی آمادگی دارد تا از ظرفیتهای خود برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با ایران استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه مالزی باید از نیروی انسانی و نخبگان ایرانی بهره کافی کسب کند گفت: برای دسترسی به تولید با ارزش افزوده بالا مالزی نیازمند ابتکارتی است تا از نیروی فکری ایرانی کمک بگیرد.

وی همچنین با دعوت از هیئتی تخصصی از اتاق ایران جهت بررسی چالش های توسعه مناسبات تجاری گفت با حل مشکلات فرارو، تحول مهمی در مناسبات تجاری دو کشور بوقوع خواهد پیوست.

رئیس اتاق ملی بازرگانی مالزی با اشاره به اینکه مالزی سالانه 5/4 میلیارد دلار واردات دارو داشته و تنها 8 درصد از نیاز خود را تأمین می کند تأکید کرد: با توجه به توانمندی های ایران در این عرصه، زمینه های بسیار خوبی برای شرکت های ایرانی جهت صدور این محصولات به مالزی فراهم است.

وی همچنین با اشاره به وجود کمبود نیروی کار در مالزی و معضلات ناشی از حضور بیش از 4 میلیون کارگر خارجی دراین کشور گفت مالزی باید به تولید برای بازارهای منطقه ای در همان بازارها رو آورد و ایران می تواند یکی از مقاصد سرمایه گذاری شرکت های مالزیایی برای تولید کالاهای مورد نظرشان باشد.

در این دیدار رئیس اتاق بازرگانی مراتب آمادگی ایران برای تشکیل اتاق بازرگانی یا شورای مشترک تجاری ایران و مالزی را به اطلاع همتای خود رساند که موضوع مورد استقبال طرف مالزیایی قرار گرفت.