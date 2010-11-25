۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

ژاپن برای نخستین بار قهرمان مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی شد

تیم ژاپن با پیروزی در دیدار فینال مقابل امارات برای نخستین بار به مقام قهرمانی و مدال طلای مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال مسابقات فوتبال شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی عصر امروز پنجشنبه در ورزشگاه "تیان هی" شهر گوانگجو و در حضور 20 هزار تماشاگر برگزار شد که تیم ژاپن با برتری یک برصفر مقابل امارات به عنوان قهرمانی و مدال طلای این مسابقات دست یافت.

تک گل این دیدار را که "والنتین کوالنکو" داور ازبکستانی قضاوت آن را برعهده داشت ،"یوکی سانتو" دردقیقه 74 وارد دروازه تیم امارات کرد.

به این ترتیب در پایان مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو تیم ژاپن به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های امارات و کره جنوبی دوم و سوم شدند. تیم امید کشورمان با شکست در دیدار رده بندی مقابل کره جنوبی چهارم شد.

