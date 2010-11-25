اولین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان استاندارد در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم‌، شرکت کنندگان در این همایش دوروزه که ظهر پنجشنبه در قم آغاز شد، در دو سطح مربوط به بالای 16 سال و سطح زیر 16 سال در چهار رشته حفظ‌، قرائت‌، مفاهیم و اذان (ویژه برادران‌) به رقابت می‌پردازند و تعداد شرکت کننده خواهر 441 و برادران 422 نفر است.



به نفرات اول نخستین دوره مسابقات قرآن کریم کمک هزینه سفر حج‌ عمره و به نفرات دوم کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و نفرات سوم هزینه سفر سوریه اهدا خواهد شد.



اجرای طرح مسابقات قرآن کریم در سازمان استاندارد دارای ویژگیهایی از جمله سراسری بودن مسابقات‌، ارتباط بهتر خانواده کارمندان سازمان استاندارد با قرآن و نیز شناختن استعدادهای قرآنی در سازمان است.



به منظور ترویج فرهنگ قرآنی در بین خانواده و کارکنان سازمان استاندارد کشور اولین دوره مسابقات قرآن کریم و اذان در قم برگزار شد که اجرای مسابقات تخصصی و دیدار با حضرات آیات صافی گلپایگانی و جوادی آملی از دیگر برنامه‌های این همایش در قم است.

