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۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

بزرگترین نمایش میدانی کشور با موضوع غدیر در قم اجرا شد

بزرگترین نمایش میدانی کشور با موضوع غدیر در قم اجرا شد

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با روز عید سعید غدیرخم، بزرگترین نمایش تاریخ کشور با عنوان «بسیج؛ امتداد غدیر» در قم اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این نمایش که امروز به مدت سه ساعت اجرا شد، حرکت و توقف کاروانها در منطقه غدیر، نزول وحی، اجتماع مسلمین، اقامه نماز جماعت، خطبه غدیر بر روی جهاز شتر و بالابردن دست امام علی(ع) توسط پیامبر اکرم(ص) و خطبه غدیر بازسازی شد.

این نمایش برای اولین بار در کشور به این گستردگی در پشت کوه خضر نبی(ع) اجرا شد که بیش از 700 بازیگر و هنرور رویداد غدیر را به نمایش گذاشتند.

اقشار مختلف مردم به همراه خانواده‌هایشان در این نمایش شرکت کردند و اقامه نماز ظهر و عصر به همراه گروه نمایش، از نکات قابل توجه نمایش بسیج، امتداد غدیر بود.

کارگردانی نمایش بسیج، امتداد غدیر بر عهده مجید شفیع‌زاده بود و کاروان نمادین پس از اتمام نمایش به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت کردند.
 

کد مطلب 1198332

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