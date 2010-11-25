بزرگترین نمایش میدانی کشور با موضوع غدیر در قم اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این نمایش که امروز به مدت سه ساعت اجرا شد، حرکت و توقف کاروانها در منطقه غدیر، نزول وحی، اجتماع مسلمین، اقامه نماز جماعت، خطبه غدیر بر روی جهاز شتر و بالابردن دست امام علی(ع) توسط پیامبر اکرم(ص) و خطبه غدیر بازسازی شد.

این نمایش برای اولین بار در کشور به این گستردگی در پشت کوه خضر نبی(ع) اجرا شد که بیش از 700 بازیگر و هنرور رویداد غدیر را به نمایش گذاشتند.



اقشار مختلف مردم به همراه خانواده‌هایشان در این نمایش شرکت کردند و اقامه نماز ظهر و عصر به همراه گروه نمایش، از نکات قابل توجه نمایش بسیج، امتداد غدیر بود.

کارگردانی نمایش بسیج، امتداد غدیر بر عهده مجید شفیع‌زاده بود و کاروان نمادین پس از اتمام نمایش به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت کردند.

