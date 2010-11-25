دستگیری هشت نفر به اتهام تخلف در انتخابات افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "محمد اسحاق الاکو" دادستان کل افغانستان گفت: مدارکی داریم که نشان می دهد برخی آرا در کابل و دوبی خریداری شده است.

وی در گفتگو با رادیو کابل، کمیسیون انتخابات افغانستان را به اعلام نادرست نتایج انتخابات پارلمانی روز هجدهم سپتامبر متهم کرد. الاکو همچنین اقدام ناظران سازمان ملل را بدلیل تایید این نتایج زیر سوال برد.

طبق گزارشها میزان مشارکت در انتخابات اخیر پارلمانی افغانستان حدود 40 درصد بوده و حدود یک چهارم آرا از مجموع 5.6 میلیون رای این انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات باطل اعلام شده است.

دادستانی کل افغانستان تا کنون هشت نفر را در ارتباط با تخلف انتخاباتی بازداشت کرده است. بر این اساس حکم بازداشت دو تن از این افراد که از کارکنان کمیسیون انتخاباتی بوده اند، امروز پنج شنبه صادر شده است.



دادستان کل افغانستان همچنین تایید کرد فعالیت سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را به دلیل اظهارات غیر مسوولانه درباره انتخابات و اداره دادستانی کل افغانستان، به حالت تعلیق درآورده است. وی اعلام کرده که اگر کسی نتایج تحقیقات وی را نپذیرد، از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.

گفتنی است روز گذشته کمیسیون انتخابات سرانجام پس از دو ماه شمارش و بررسی آرای انتخابات پارلمانی افغانستان نتایج نهایی را اعلام و تأکید کرد که برگزاری مجدد آن ممکن نبوده و اعلام این نتایج براساس تصمیم های کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت می گیرد.