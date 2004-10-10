تمديد مهلت ارسال آثار مسابقه نقاشي و عكاسي فرهنگسراي خانواده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران اشرف السادات حسيني با بيان اين مطلب افزود : بااستقبال چشمگير خانواده ها از اجراي اين مسابقه و شركت كودكان سنين مختلف و حتي والدين آنها ، موجب تمديد مهلت ارسال آثار شركت كنندگان شد .