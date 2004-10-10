|به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران اشرف السادات حسيني با بيان اين مطلب افزود : بااستقبال چشمگير خانواده ها از اجراي اين مسابقه و شركت كودكان سنين مختلف و حتي والدين آنها ، موجب تمديد مهلت ارسال آثار شركت كنندگان شد .
|
وي بار ديگربا تاكيد بر اينكه هيچ محدوديت سني براي شركت كنندگان در اين مسابقات وجود ندارد ، افزود : آثار نقاشي بايد در كاغذهاي A3 وA4 و در ابعاد 50 در 70 و آثار عكاسي در ابعاد 30 در 40 و 50 در 50 باشد كه در پايان به برگزيدگان اين دوره از مسابقات جوايز ارزنده اي شامل سكه بهار آزادي تعلق خواهد گرفت .
به دليل استقبال خانواده ها صورت گرفت :
تمديد مهلت ارسال آثار مسابقه نقاشي و عكاسي فرهنگسراي خانواده
رئيس فرهنگسراي خانواده گفت : به دليل استقبال چشمگير خانواده ها ، مهلت ارسال آثار شركت كنندگان در مسابقه عكاسي و نقاشي با موضوع خانواده متعادل و پرتنش تا روز 20 آبان ماه تمديد شد .
کد مطلب 119834
نظر شما