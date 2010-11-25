وحدت ملی عنصر اساسی مشارکت راهبردی در لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، سعد الحریری در جریان افتتاح بیمارستان "الحروق" در صیدا که "رجب طیب اردوغان" همتای ترکی وی نیز در آن حضور داشت، گفت: لبنانی ها علیرغم تشدید تنش های سیاسی میانشان وحدت ملی خود را حفظ خواهند کرد.

وی افزود: گزینه ما در لبنان این است که با یکدیگر همزیستی داشته باشیم و در برابر چالش ها و خطرات اسرائیل متحد باشیم و اختلافاتمان را فقط و فقط با گفتگو حل و فصل کنیم.

حریری در ادامه گفت: ما از دعوت گروه های لبنانی به تعقل و اندیشه و پایبندی به گفتگوی ملی تحت نظارت "میشل سلیمان" و در سایه حمایت های عربی و تلاش های سوریه و عربستان سعودی ناامید نخواهیم شد.

وی با بیان اینکه ثبات لبنان جزء جدایی ناپذیر امنیت و ثبات منطقه است گفت: وحدت ملی عنصر اساسی در مشارکت راهبردی است.

حریری همچنین از حمایت ترکیه از لبنان در راستای برقراری ثبات در این کشور که جزء اولویت های سیاست خارجی ترکیه محسوب می شود قدردانی کرد.