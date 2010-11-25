نجات دنیا و آخرت مرهون احیای غدیر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله عبدالله جوادی آملی بعداز ظهر پنجشنبه در درس اخلاق خود که با حضور شرکتکنندگان در مسابقات قرآنی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و جمعی از طلاب و دانشجویان برگزار شد، عید پربرکت غدیرخم را به پیشگاه ولی عصر(عج) و همه علاقمندان به قرآن و عترت تبریک و تهنیت گفت و اظهار داشت: وظیفه ما این است که این امانت الهی را به نسلهای بعدی بسپاریم و در بحثهای کلامی، مسئله غدیر را در کنار نبوت بیان کنیم.
مفسر بزرگ قرآن کریم تأکید کرد: غدیر این عظمت و جلال و شکوه را دارد که مسئله امامت در کنار نبوت است و جز اصول اسلام است و رهاورد حضرت امیرالمومنین (ع) در کنار رهاورد قرآن کریم سخنانی است حیاتبخش.
جوادی آملی بیان کرد: بحث امامت دو مطلب دارد، یکی این است که خدای سبحان بعد از نبی چه کرد؟ و دومی این است که وظیفه ما چیست؟ البته آنچه که به کار خدا بر میگردد در کلام بحث میشود و آنچه که به کار ما بر میگردد در فقه مورد بررسی است.
ولایتمداری مردم ستودنی است
استاد برجسته حوزههای علمیه ولایتمداری مردم جمهوری اسلامی را ستودنی دانست و با اشاره به حضورش در منطقه چهل اختران قم، اظهار داشت: در این منطقه که بیشتر مردم آن از سادات هستند، جلوی هر منزلی پرچم سبز بر افراشته است و این نشان دهنده ولایتمداری مردم است و باید به همین صورت باشد تا غدیر فراموش نشود.
توطئه چند گروه برای حذف جریان غدیر
وی اظهار داشت: در جریان غدیر که وجود مبارک حضرت رسول صلوات الله علیه هزاران نفر را به دستور خدای سبحان جمع کردند و آن خطبه نورانی را ایراد فرمودند، برخی بزرگان اهل سنت درباره این جریان تصمیم سوء گرفتند و جریان غدیر در کتابهای برادران اهل سنت به دست فراموشی سپرده شد.
وی تاکید کرد: وجود مبارک امیرالمومنین(ع) - آن طوری که در نهجالبلاغه وجود دارد- در مراسم دفن سیده نساء العالمین وجود فاطمه زهرا(س) رو به قبر پیامبر عرض کردند یا رسول الله دخترت به حضور شما مشرف میشود و جریان را گزارش میدهد. یکی از مطالبی که فاطمه زهرا(س) به عرض میرساند این است که اینها اجماع کردند که حق فاطمه را هضم کنند و از بین ببرند.
مفسر بزرگ قرآن کریم با بیان اینکه این اجماع و اتفاق همگی در جریان غدیر کاملا مشهود است، تصریح کرد: در این جریان، عالمان دین توطئه فرهنگی کردند، سیاستبازان توطئه سیاسی انجام دادند، نیروهای نظامی توطئه نظامی کردند و اوباش هم توطئه وبشی کردند تا جریان غدیر حذف شود.
آیتالله جوادی آملی گفت: در کتابهای مهم اهل سنت هیچ مطلبی در مورد غدیر اشاره نشده است، گویا جریان غدیر اصلا در عالم صورت نگرفته است، تا جایی که در تاریخ ابن خلدون که از تاریخهای مهم جهان اسلام است به حج الوداع اشاره شده اما حتی یک سطر در مورد غدیر هیچ مطلبی اشاره نشده است و این نشان دهنده توطئههای عالمان به ظاهر دینی است.
استاد برجسته حوزههای علمیه افزود: گروهی دیگر نیز جریان غدیر را نقل کردند اما به صورت خبر واحد به آن اشاره کردند، یعنی سند آن را تراشیدند و خبر متواتر را به صورت خبر واحد در آوردند و متن آن را مثله و کم و زیاد کردند.
وی اظهار داشت: این افراد مقدمه خطبه رسول خدا که سند قطعی بر ولایت امیرالمومنین(ع) است و پیامبر اسلام(ص) آیهای از سوره احزاب را خواندند را اصلا نقل نکردند و فقط «من کنت مولی فهذا علی مولی» را نقل کردند و گفتند که منظور از مولی، دوست و محب است.
این مرجع تقلید به توطئه گروه سوم در مورد جریان غدیر اشاره کرد و افزود: این افراد نقشه کشیدند که قبل از اینکه امام را پس بزنند و معصوم را عقب برانند، امامت را عقب راندند و گفتند که امامت جزو اصول نیست و باید در فقه مطرح شود نه در کلام.
وی تاکید کرد: این گروه خائن توطئه کرده بودند که چون امامت را مردم تعیین میکنند، پس جزو فروع دین است و با این کار، اصلی از اصول اسلام را از صحنه راندند و کار خدا را به مردم دادند و گفتند که امامت را در سقیفه باید جستجو کرد.
همه جمع شدند تا فاطمه(س) را حذف کنند
مفسر بزرگ قرآن کریم در بخش دیگری از سخنان خود به توطئه برخی افراد برای حذف حضرت فاطمه(س) اشاره کرد و یادآور شد: آنها وقتی خطبه ارزشمند حضرت زهرا(س) را دیدند که تقریبا یک جزء از قرآن کریم بود و حضرت زهرا با وضعیت جسمانی بسیار بدی آن را قرائت کرده بودند، به این نتیجه رسیدند که باید این بانوی بزرگوار را از صحنه حذف کنند، لذا حضرت امیرالمومنین(ع) فرمودند که همه جمع شدند تا فاطمه را حذف کنند.
آیتالله جوادی آملی توطئه این گروهها برای حذف جریان غدیر را توطئهای همه جانبه توصیف کرد و گفت: اگر کسی بخواهد درباره اسلام چیزی بداند و به متون اصلی برادران اهل سنت تاریخ ابن خلدون مراجعه کند، اصلا مطلبی از غدیر نمیبیند.
تحمل فشار قبر در گرو اخلاق است
وی به بحث اخلاق از منظر کلام امیرالمومنین(ع) در نهجالبلاغه اشاره کردند و با یادآوری کاربردهای اخلاق اسلامی، تصریح کردند: اخلاق چهار بازده و کاربرد دارد که یکی از آنها به دنیا برمیگردد که اگر خوب زندگی کنیم، زندگی متمدن خواهیم داشت و این کمترین اثر اخلاق است.
وی افزود: سه کاربرد دیگر اخلاق مربوط به برزخ و بهشت است که با ابدیت سروکار دارد و انسان برای اینکه فشار مرگ را تحمل کند، پاسخگوی الفبای دین باشد و زیبا محشور شود باید دارای حیات طیبه، بدن مستحکم و جمال و جلال باشد که اینها با مراقبت امکانپذیر است.
جوادی آملی اظهار داشت: مرگ همانند بیماری کار آسانی نیست و اگر مثل بیماری بود انسان میتوانست مقاومت کند؛ مرگ به قدری سخت و دشوار است که کل اعصاب و سلولها را در هم میکوبد و انسان باید به حدی در مدت زیست در طبیعت، اخلاق و حیات طیبه داشته باشد که بتواند فشار مرگ را تحمل کند و پاسخگوی الفبای دین در قبر باشد.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید جهان تشیع نجات انسان در دنیا و آخرت و سعادتمندی او را مرهون بزرگداشت و احیای غدیر دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله عبدالله جوادی آملی بعداز ظهر پنجشنبه در درس اخلاق خود که با حضور شرکتکنندگان در مسابقات قرآنی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و جمعی از طلاب و دانشجویان برگزار شد، عید پربرکت غدیرخم را به پیشگاه ولی عصر(عج) و همه علاقمندان به قرآن و عترت تبریک و تهنیت گفت و اظهار داشت: وظیفه ما این است که این امانت الهی را به نسلهای بعدی بسپاریم و در بحثهای کلامی، مسئله غدیر را در کنار نبوت بیان کنیم.
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