نمایندگان شیرجه ایران دهم و دوازدهم شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، عصر امروز پنجشنبه و در رقابت‌های فینال شیرجه از تخته فنر 3 متر بازی‎های آسیایی گوانگجو قائم میرابیان و شهباز شهنازی به ترتیب با کسب 329 و 281 امتیاز عناوین دهم و دوازدهم این ماده را به خود اختصاص دادند.

در این ماده شیرجه‌روهای چین طلا و نقره گرفتند و شیرجه‌رویی از مالزی به مدال برنز دست یافت. شیرجه‌روهای چین به ترتیب با 525 و 503 امتیاز عنواین اول و دوم این ماده را از آن خود کردند.

این مسابقات فردا جمعه با رقابت ورزشکاران در ماده پرش از سکوی 10 متر به پایان می‌رسد.