  1. استانها
  2. قم
۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۳

آشتیانی:

فرهنگ استاندارد باید در جامعه نهادینه شود

فرهنگ استاندارد باید در جامعه نهادینه شود

قم - خبرنگار مهر: نماینده مردم قم در مجلس گفت: فرهنگ استاندارد در جامعه باید نهادینه شود زیرا سلامت جامعه بر استاندارد استوار است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم‌، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی بعد از ظهر پنجشنبه در اولین دوره مسابقات دو روزه قرآن کریم ویژه خانواده کارکنان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، بیان داشت: کار استاندارد بسیار حساس، سخت و مفید است و وجود استاندارد در جامعه بازدارنده بسیاری از تخلفات است.

وی اظهار داشت: امنیت غذایی و مصونیت در زندگی‌ با دقت و تلاش سازمان استاندارد کشور صورت می‌گیرد که وجود استاندارد برای کشور و جهان لازم و ضروری است و باید برای نهادینه شدن آن در جامعه تلاش شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به مفید و موثر بودن برگزاری مسابقات قرآنی در کشور بویژه دستگاهای دولتی بیان داشت: امیدوارم در دستگاهای دولتی دیگر نیز شاهد برگزاری چنین مراسمات و مسابقاتی باشیم که این کار سبب رشد و توسعه خواهد شد.

میزان سنجش استاندارد بودن انسان‌، قرآن است

وی ادامه داد: اگر حرکت ما بر اساس قرآن و اسلام باشد یک مسلمان استاندارد خواهیم بود و هم اکنون که شاهد اختراعات و فناوری‌های جدید بدست بسیجیان کشورمان هستیم که اینان همان بسیجیان زمان انقلاب هستند و همه موفقیت‌ها به لطف وجود قرآن است.

آشتیانی بیان داشت: معیار و میزان سنجش استاندارد بودن انسان‌، قرآن است که برای ما بیان و تفسیر می‌شود و باید توجه داشته باشیم اگر خواهان زندگی سالم و خدایی هستیم باید به سوی قرآن برویم و اعتقاداتمان را بر اساس قرآن تنظیم کنیم و همچنین فرهنگ قرآنی باید از لحاظ اخلاق رفتار و عقاید در انسان اثر بگذارد.

وی در پایان افزود: قرآن کریم جلا دهنده جسم و روح است و به برکت قرآن امروز متخصصان کشورمان پیشرفت چشم‌گیری داشته‌اند که نمونه آن را می‌توانیم در رزمایشی که در چند روز گذشته اجرا شد ببینیم.

کد مطلب 1198350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها