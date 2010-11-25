مسابقه استانی تنیس بانوان به میزبانی کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بانوان تنیس باز در رده های مختلف سنی در قالب مسابقه ای استانی امروز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مدیر مجموعه بین‌المللی تنیس کرج در حاشیه برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقه بزرگ تنیس بانوان البرز با همکاری شورای شهر، شهرداری، سازمان پارکها و فضای سبز، هیئت تنیس و اداره تربیت‌بدنی کرج در این مجموعه برگزار شد.

اصغر نصیری با اشاره به شرکت بیش از 40 نفر از علاقمندان در این مسابقه افزود: در پایان برگزاری این مسابقات به تمام افراد شرکت‌کننده هدایا و لوح تقدیر اهدا می‌شود همچنین از چهار نفر از برترین‌ها هدایای نفیسی اهدا می‌شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: کار داوری این مسابقات بر عهده داوران و مربیان این مجموعه و هیئت تنیس کرج انجام می‌شود.



برگزاری مسابقات ورزشی در کرج نیازمند حمایت مسئولان است

نصیری با اشاره به ایجاد انگیزه بین ورزشکاران بیان داشت: برگزاری چنین مسابقات استانی در کرج و استان البرز نیازمند حمایت مسئولان است که باید با اجرای این چنین برنامه‌هایی انگیزه لازم در ورزشکاران برای صعود به مراحل بالاتر افزایش یابد.

وی افزود: با توجه به استان شدن البرز باید با افزایش حمایت از ورزشکاران زمینه صعود و حضور آنها در مسابقات کشوری و بین‌المللی فراهم شود.

مجموعه بین‌المللی تنیس کرج یکی از بزرگترین مجموعه‌های ورزشی کشور است و مدیریت این مجموعه اعلام کرد در آینده این مجموعه آمادگی برگزاری مسابقات کشوری را دارد.