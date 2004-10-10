  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۷:۳۳

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران:

مصوبه تراكم تشويقي در حال اجراست

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران از تداوم اجراي مصوبه يك طبقه تراكم تشويقي در مناطق مختلف شهرداري تهران خبر داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس غلامحسين پردلي با اعلام اين مطلب گفت: به دنبال مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص اعطاي يك طبقه تراكم تشويقي براي شهرونداني كه قصد اصلاح واحد مسكوني خود را دارند، شهرداري اجراي اين طرح را آغاز كرده است.
وي در ارتباط با مخالفت وزارت مسكن و شهرسازي با اين مصوبه، افزود: شهرداري به عنوان دستگاهي اجرايي خود را موظف مي داند كه مصوبه هاي شوراي اسلامي شهر را محترم شمرده و اجرا كند.

 پردلي درباره استقبال شهروندان از امتياز يك طبقه تراكم تشويقي گفت : هنوز آمار دقيقي از مناطق شهرداري دريافت نشده است، اما درصدديم بزودي نتايج اعطاي يك طبقه تراكم تشويقي را براي اصلاح بافت هاي فرسوده از مناطق جمع آوري و اعلام كنيم.

 

کد مطلب 119836

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها