مصوبه تراكم تشويقي در حال اجراست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس غلامحسين پردلي با اعلام اين مطلب گفت: به دنبال مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص اعطاي يك طبقه تراكم تشويقي براي شهرونداني كه قصد اصلاح واحد مسكوني خود را دارند، شهرداري اجراي اين طرح را آغاز كرده است.