مصوبه تراكم تشويقي در حال اجراست

|به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس غلامحسين پردلي با اعلام اين مطلب گفت: به دنبال مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص اعطاي يك طبقه تراكم تشويقي براي شهرونداني كه قصد اصلاح واحد مسكوني خود را دارند، شهرداري اجراي اين طرح را آغاز كرده است.
|وي در ارتباط با مخالفت وزارت مسكن و شهرسازي با اين مصوبه، افزود: شهرداري به عنوان دستگاهي اجرايي خود را موظف مي داند كه مصوبه هاي شوراي اسلامي شهر را محترم شمرده و اجرا كند.
|
پردلي درباره استقبال شهروندان از امتياز يك طبقه تراكم تشويقي گفت : هنوز آمار دقيقي از مناطق شهرداري دريافت نشده است، اما درصدديم بزودي نتايج اعطاي يك طبقه تراكم تشويقي را براي اصلاح بافت هاي فرسوده از مناطق جمع آوري و اعلام كنيم.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران از تداوم اجراي مصوبه يك طبقه تراكم تشويقي در مناطق مختلف شهرداري تهران خبر داد .
کد مطلب 119836
نظر شما