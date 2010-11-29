تمام درخواستهای مردم قزوین در بخش مسکن بررسی می شود

حمید طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: در سومین سفر رئیس جمهوری به استان قزوین هزار و 300 درخواست از سوی شهروندان به ستاد ارتباطات مردمی مستقر در سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه کردند.



طاهرخانی با اشاره به اینکه از تعداد مراجعه کنندگان ۷۰۰ نفر مطالباتشان مربوط به سازمان مسکن و شهرسازی است، یادآور شد: در دور نخست سفر از پنج هزار نامه مردمی حدود چهار هزار مورد آن مربوط به مسکن و در دور دوم سفر نیز۳۰۰ دیدار حضوری توسط وزیر مسکن و ۱۱ هزار نامه برای این سازمان ارسال و به تمام آنها پاسخ داده شد.



وی مطالبات بیشتر مراجعه کنندگان را مربوط به مسکن دار شدن افراد دانست و گفت: درخواست سایر مراجعان نیز مربوط به حوزه املاک، حقوقی، شهرسازی و بافت فرسوده شهری است که مورد بررسی کامل و دقیق قرار می گیرد.