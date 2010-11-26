به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، محمد علی آبادی پیش از ترک چین در بازدید از مرکز خبری شانزدهمین دوره بازی های آسیایی طی گفتگو با خبرنگاران کاروان ورزش ایران که در این مرکز مستقر هستند، اظهارداشت: من فکر می کنم موفقیت ورزشکارانمان در بازی های آسیایی به دلیل جسارت و حرکت رو به جلوی آنهاست. در غیر این صورت امروز که فشار استکبار جهانی جلوی پیشروی ها را گرفته است، تلاش ورزشکاران به هیچ نتیجه ای نمی رسید.

وی با بیان اینکه امروز فضا برای رشد و پیشرفت بیشتر مهیاست، ادامه داد: باید از همه ظرفیت های موجود استفاده شود. باید فضاهای به هم ریخته به هم نزدیک شوند. آن موقع است که راه های توسعه به صورت وسیع تر پیش رویمان قرار می گیرد.

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به جایگاه چهارمی کاروان ورزش ایران تا به این روز از بازی های آسیایی یادآور شد: از اولین روز بعد از بازی های آسیایی برنامه ما چهارم شدن در دوره آتی این بازی ها یعنی در همین گوانگجو بود. اما با توجه به فضای رسانه ای موجود از صحبت کردن مطلق در این زمینه نگران بودیم. البته مدارکی مبنی بر اینکه تعداد 27 مدال طلا را پیش بینی کرده بودیم همراه با امضای مسئولان فدراسیون هایی که متعهد به مدال آوری شده بودند، وجود دارد. وی تاکید کرد که البته پس از بررسی های دوباره تعداد 21 مدال برای کاروان ایران پیش بینی شد و در نهایت هم کسب 17 مدال طلا را قطعی کردیم.

علی آبادی ضمن اشاره به عوامل طبیعی بسیار در ایران، پتانسیل های بالا در میان مردم و خدمات دولت نهم، گفت: باید همه اینها کنار هم باشند تا بتوان از آنها به بهترین نتیجه ممکن رسید. اما عواملی وجود دارند که به جای همگرایی، فضاهای موجود را از یکدیگر دور هم می کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: هر فدراسیونی با داشتن یک برنامه مدون 4 تا 8 ساله می تواند در بازی های آسیایی از مدال آوران باشد.

رئیس کمیته ملی المپیک به مشکلات موجود در ورزش اشاره کرد و گفت: 20 درصد مشکلات داخلی است. 80 درصد دیگر مربوط به عوامل بیرونی است که باید حل شوند. ضمن اینکه باید در هر بخش مسئول پاسخگو مشخص شود.

علی آبادی در بخشی از صحبت های خود به موقعیت ورزش بانوان اشاره کرد و اظهار داشت: تا همین چند وقت پیش بانوان اجازه حضور محجبه در میادین بین المللی را نداشتند. برای جلب موافقت مسئولان جهانی هر رشته دوندگی های زیادی صورت گرفت. با همه اینها در حال حاضر حضور بانوان در عرصه ورزش کمرنگ است. باید بیشتر شود.

وی ضمن بیان اینکه ورزش ایران راه مدال آوری در مسابقات بین المللی را یادگرفته است، ادامه داد: در این دوره بازی های آسیایی برخی مدال ها را از همان رشته های سنتی کسب کردیم و برخی دیگر را توسط ورزشکاران رشته های جدیدتر.

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: باید بلافاصله پس از بازیهای آسیایی 2010 به فکر بازی های آسیایی 2014 و حفظ جایگاه چهارمی خود باشیم. البته اگر وضعیت رشته ها و ورزشکارانشان بهتر از این شود و چهارم بمانیم خوب است.

علی آبادی خاطرنشان کرد: اگر علیرضایی چهارم آسیا شده می تواند سکونشین هم شود. اگر قایقرانان امسال دو مدال طلا گرفتند می توانند دوره بعد 5 مدال طلا بگیرند. اگر رشته ای مانند ووشو و قایقرانی مدال آور شده، ژیمناستیک هم می تواند. در کل اینکه "تابو" شکسته شده و ورزش راه مدال آوری را یاد گرفته است.

وی پیش بینی خود برای دوره آتی بازی های آسیایی اعلام کرد و گفت: متعهد می شود که کاروان ورزش ایران در بازی های آسیایی 2014 کره جنوبی بیشتر از 30 مدال طلا کسب می کند.

رئیس کمیته ملی المپیک به برتری ایران به عنوان یک کشور مسلمان نسبت به دیگر کشورهای مسلمان در بازی های آسیایی اشاره کرد و گفت: همه کشورها به خصوص اعراب در جدول توزیع مدال ها پائین تر از ما هستند. در مجموع کشورهای عربی و مسلمان تا حالا 14 مدال گرفته اند.

محمدعلی آبادی در بخش پایانی صحبت های خود تاکید کرد که ما صاحب ورزش و ماندگار در ورزش نیستیم و گفت: باید جایگاه ها در ورزش مشخص باشند. باید حرکت ها روی قاعده و اصول انجام شود و به خصوص تکلیف پاسخگویی مشخص باشد.