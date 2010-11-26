دنیا بعد از یک دهه افزایش تسلیحات اتمی باید به خلع سلاح رو آورد

به گزارش خبرگزاری مهر،"گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه "راینیشن پست" درباره مسئله خلع سلاح هسته ای اظهار داشت: من در راستای خلع سلاح هسته ای جهانی تبلیغ می کنم چرا که سهم زیادی در امنیت ما دارد.

وی افزود: خلع سلاح اتمی و منع گسترش این سلاحها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. ما باید از این مسئله که کشورهای بیشتری به سلاح هسته ای دست یابند جلوگیری کنیم. خلع سلاح هسته ای به اندازه مسئله حمایت از محیط زیست برای انسانها مهم است. بعد از یک دهه افزایش تسلیحات هسته ای حالا ما باید یک دهه خلع سلاحهای هسته ای را شروع کنیم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو افزود که بی اهمیت نشان دادن مسئله خلع سلاح اتمی و کنترل این تسلیحات در هر صورت بسیار خطرناک است.

وستروله در پاسخ به این پرسش که آیا یک دنیای عاری از سلاحهای اتمی بیشتر به توهم نمی ماند؟ اظهار داشت: ما باید آنچه را که درست است در راس امور قرار دهیم. خلع سلاح اتمی یک سیاست امنیتی است. این خوب است که ناتو نیز در این راستا قدم بردارد.