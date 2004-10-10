اسامي داوران هفته چهارم مسابقات دسته اول باشگاههاي كشور

به گزارش خبرگزاري " مهر" اسامي داوران هفته چهارم مسابقات قهرماني باشگاههاي دسته اول كشوردرسالجاري ازسوي كميته داوران فدراسيون فوتبال به شرح ذيل اعلام شد:

شنبه18/7/83: تراكتورسازي تبريز - تربيت لرستان ساعت:30/15 ورزشگاه تختي تبريز/ داور: علي خسروي/ كمكها: رسول فروغي - داود رفعتي.

يكشنبه19/7/83: صنايع اراك - شهرداري كرمان ساعت:30/15 ورزشگاه پنجم مرداد اراك/ داور: البرز حاجي پور/ كمكها: منوچهر بيات - سعيد علي نژاديان.

يكشنبه19/7/83: ماشين سازي تبريز- كاوه تهران ساعت:30/15 ورزشگاه تختي تبريز/ داور: محمود رفيعي/ كمكها: محمدرضا ابوالفضلي- حسين خانبان.

يكشنبه19/7/83: هما تهران- ايرنجوان بوشهر ساعت: 30/15 ورزشگاه هما تهران/ داور: قاسم واحدي/ كمكها: علي موعلي - كريم مهربند.

يكشنبه19/7/83: صنعت آبادان- نيروي زميني تهران ساعت: 30/15 ورزشگاه تختي آبادان/ داور: سعادت باغبان/ كمكها: مجيد شمس - سعيد زارع.

يكشنبه 19/7/83: آذربايجان تهران - پيام خراسان ساعت: 30/15 ورزشگاه شيرودي يك تهران/ داور: شاهين حاج بابايي/ كمكها: محمد نجفي - رحيم شاهين.

يكشنبه 19/7/83: ديهيم اهواز - شاهين بوشهر ساعت: 30/15 ورزشگاه تختي اهواز/ داور: مهرداد ذهبي/ كمكها: امير داودزاده - محمدرضا اميني.

يكشنبه 19/7/83: شهاب زنجان - عقاب تهران ساعت: 30/15 ورزشگاه كارگران زنجان/ داور: هدايت ممبيني/ كمكها: محمدحسين معتمدي - كيانوش داودزاده.

يكشنبه19/7/83: شهيد قندي يزد- راه آهن تهران ساعت: 30/15 ورزشگاه نصيري يزد/ داور: فرج الله يثربي/ كمكها: رامين عرفانيان - مصطفي فراهاني.

يكشنبه19/7/83: پاساگارد تهران - كشت وصنعت شوشتر ساعت: 30/15 ورزشگاه مدرس تهران/ داور: حسن نوشعه ور/ كمكها: سهراب ساعي - محمدرضا منصوري.

يكشنبه19/7/83: مقاومت مرصاد شيراز- اكباتان تهران ساعت: 30/15 ورزشگاه شهداي ارتش شيراز/ داور: سيامك بخشي/ كمكها: علي خواجه كولكي - بهروز برون.

يكشنبه19/7/83: برق تهران - مس كرمان/ ساعت: 30/15 ورزشگاه اختصاصي برق تهران/ داور: فريدون اصفهانيان/ كمكها: فريدون تيموري - حسن عباسي.