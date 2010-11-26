به گزارش خبرنگار اعزامی مهربه گوانگجو، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب چهار مدال طلا توسط امید نوروزی، سعید عبدولی، طالب نعمت پور و بابک قربانی در اوزان 60، 66، 84 و 96 کیلوگرم و یک مدال برنز فرشاد علیزاده در وزن 74 کیلوگرم به مقام قهرمانی بازیهای آسیایی گوانگجو دست یافت. حمید سوریان در وزن 55 کیلوگرم پنجم شد و امیر علی اکبری در وزن 120 کیلوگرم پس از ناداوری محض داوران و اعمال نفوذ قزاقستانی ها دیسکالیفه شد.

فرنگی کاران کشورمان پس از کسب یک رکورد جدید و افزایش مدالهای طلا ایران از عدد 2 به 6 و اولین قهرمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساعت 9:30 روز دوشنبه 8 آبان ماه به کشور باز می گردند.

بر این اساس آزادکاران کشورمان نیز که با کسب سه مدال طلا توسط صادق گودرزی، جمال میرزایی و رضا یزدانی در اوزان 74، 84 و 96 کیلوگرم و یک مدال نقره توسط مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم و یک مدال برنز توسط فردین معصومی در وزن 120 کیلوگرم و دو مقام پنجمی توسط رحیمی و احمدی در اوزان 55 و 60 کیلوگرم به مقام قهرمانی شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دست یافت. این در حالی بود سعید احمدی بدلیل مصدومیت نتوانست صاحب مدالی شود.

آزادکاران کشورمان پس از مقام قهرمانی بازیهای آسیایی گوانگجو ساعت 20:30 دقیقه روز سه شنبه 9 آبان ماه وارد ایران می شوند.