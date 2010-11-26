به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، سمیرا ملکی پور که به عنوان جانشین پگاه زنگنه مسابقاتش را در رقابتهای کاراته آغاز کرده بود، پس از شکست برابر نماینده ژاپن برای کسب مدال برنز در گروه بازنده ها مبارزاتش را ادامه داد.

در وزن 68 کیلوگرم رقابتهای کاراته که 10 کاراته کا حضور داشتند سمیرا ملکی پور به مصاف "یولاندا اسموروف" از اندونزی رفت و موفق شد با نتیجه 7 بر 3 حریفش را شکست دهد و به مدال برنز این دوره از بازیها دست پیدا کند. قبل از او فاطمه چالاکی در رقابتهای روز پنجشنبه موففق شده بود یک مدال برنز را برای کاراته ایران به ارمغان بیاورد.