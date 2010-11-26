به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، سمیرا ملکی پور صبح روز جمعه و پس از کسب مدال برنز بازیهای آسیایی به خبرنگاران گفت: تمام تلاشم را کردم که وقتی به جای پگاه زنگنه وارد مسابقات شدم کسی جای خالی او را احساس نکند. به همین دلیل با تمام قدرت مبارزه کردم اما بدشانسی آوردم و در همان مبارزه اول به کاراته کا ژاپنی خوردم.

وی با بیان اینکه برای حضور در این مسابقات آمادگی بالایی داشت خاطرنشان کرد: هر چند من چند روز مانده به برگزاری بازیها وارد چین شدم اما به دلیل حضور مستمر در تمرینات تیم ملی از آمادگی بالایی برخوردار بودم. در دیدار برابر حریف ژاپنی هم تلاش زیادی کردم تا فاصله ام را حفظ کنم اما به هر حال شکست خوردم.

عضو تیم ملی بانوان ایران ادامه داد: حریف ژاپنی من نتوانست زیاد از من امتیاز بگیرد ولی وقتی دیدم از آن گروه نماینده چین به فینال رفت خیلی ناراحت شدم چون من این بازیکن چینی را سال قبل ۸ بر ۲ برده بودم و در واقع باید بازی فینال را من و نماینده ژاپپن بازی می کردیم نه چین و ژاپن.

ملکی پور ضمن قدر دانی از زحمات کادر فنی تیم ملی بانوان گفت: کسب مدال در این بازیها برای ما آنهم در اولین حضور خیلی ارزشمند است و ثابت کردیم بی دلیل سالها مانع حضور مان در این بازیها می شدند به هر حال کشورهای آسیایی در همان اولین حضورمان که دو برنز گرفتیم حساب کار دستشان آمد و فهمیدند یک مدعی به جمع دیگر مدعیان کاراته بانوان بازیهای آسیایی پیوسته و از حالا برای دور بعدی رقابتها باید حساب ویژه ای بر روی کاراته بانوان ایرانی باز کنند.

ملکی پور در خاتمه اظهار داشت: خدا را شکر در اولین حضور آسیایی از اعتبار ورزش بانوان ایران دفاع کردیم و شرمنده زحمات چند ساله مسئولان برای کسب مجوز حضور بانوان با حجاب اسلامی در این رقابتها نشدیم.