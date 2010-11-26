به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، سجاد مرادی پس از کسب مدال طلای دوی 800 متر بازی‌های آسیایی گوانگجو با بیان این مطلب افزود: واقعا برای این مدال سال‌ها زحمت کشیده بودم و تنها مدال طلا بود که می‌توانست من را راضی کند و به کمتر از این قانع نبودم.

مرادی اضافه کرد: از برادرم امیر که در این مسابقه شرکت داشت هم تشکر می کنم. در واقع او امروز برادر بزرگتر من بود و کمک او بود که توانستم به مدال طلا برسم و این مدال را مدیون امیر هستم.

دارنده نوزدهمین مدال طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی در پایان گفت: از اینکه توانستم دومین مدال خودم و دومین مدال طلای بازی‌های آسیایی را کسب کنم، بسیار خوشحالم و امیدوارم این پیروزی‌ها برای کاروان ایران در روزهای باقی مانده بازی‌های آسیایی تداوم داشته باشد.