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۵ آذر ۱۳۸۹، ۹:۵۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاری های مهم به شرح زیر است.

- افزایش فساد در حزب ضد اسلامی وایلدرز در هلند

- حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از سرگیری مذاکرات سازش بین اسرائیل و فلسطینیان را یک ضرورت دانست.

- از هر پنج زن اتریشی یک نفر از آنها مورد آزار و اذیت جنسی و نقض حقوق فردی قرار می گیرند.

- کرزای خواستار آرامش پس از انتخابات شد.

- نیروهای اسرائیلی یک مسجد دیگر را تخریب کردند.

- هند یک موشک حامل کلاهک هسته ای را آزمایش کرد.

- پلیس کانادا یک اسقف اعظم این کشور را به اتهام آزار و اذیت جنسی چند پسر جوان مورد تعقیب قرار داد.

- وزیر خارجه ایتالیا هرگونه ماجراجویی اسرائیل علیه ایران را فاجعه ای برای تمامی جهان توصیف کرد.

- مراسم جشن عید سعید غدیر خم در تاریخ 3/9/1389 در خانه ایرانیان در لاهه برگزار گردید. صدها نفر از ایرانیان، عراقی ها، ترک ها و افغانی های مقیم در این مراسم حضور داشتند.

- در نشست مورخ 1/9/89 سفرای کشورهای گروه آسیایی سازمان منع سلاحهای شیمیایی، کاظم غریب آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند و نماینده کشورمان در سازمان منع سلاحهای شیمیایی به عنوان یکی از معاونین پانزدهمین کنفرانس کشورهای عضو سازمان از این گروه انتخاب شد.

کد مطلب 1198384

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