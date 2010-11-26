عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- افزایش فساد در حزب ضد اسلامی وایلدرز در هلند

- حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از سرگیری مذاکرات سازش بین اسرائیل و فلسطینیان را یک ضرورت دانست.

- از هر پنج زن اتریشی یک نفر از آنها مورد آزار و اذیت جنسی و نقض حقوق فردی قرار می گیرند.

- کرزای خواستار آرامش پس از انتخابات شد.

- نیروهای اسرائیلی یک مسجد دیگر را تخریب کردند.

- هند یک موشک حامل کلاهک هسته ای را آزمایش کرد.

- پلیس کانادا یک اسقف اعظم این کشور را به اتهام آزار و اذیت جنسی چند پسر جوان مورد تعقیب قرار داد.

- وزیر خارجه ایتالیا هرگونه ماجراجویی اسرائیل علیه ایران را فاجعه ای برای تمامی جهان توصیف کرد.

- مراسم جشن عید سعید غدیر خم در تاریخ 3/9/1389 در خانه ایرانیان در لاهه برگزار گردید. صدها نفر از ایرانیان، عراقی ها، ترک ها و افغانی های مقیم در این مراسم حضور داشتند.

- در نشست مورخ 1/9/89 سفرای کشورهای گروه آسیایی سازمان منع سلاحهای شیمیایی، کاظم غریب آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند و نماینده کشورمان در سازمان منع سلاحهای شیمیایی به عنوان یکی از معاونین پانزدهمین کنفرانس کشورهای عضو سازمان از این گروه انتخاب شد.