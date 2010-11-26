افزایش فساد در حزب ضد اسلامی وایلدرز در هلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تلگراف چاپ هلند، "خیرت ویلدرز" رهبر حزب ضد اسلامی آزادی پس از انتشار این خبر بخشی‌ از وظایف "فان بمل" در مجلس را از وی گرفت.

ویلدرز ‌گفت: به دلیل آنکه فان بمل این موضوع را پیش از این به من اعلام نکرده بود، بخشی از مسئولیت‌های وی را از او پس گرفتم.



فان بمل طی‌ بیانیه ای کوتاه گفت: من اشتباه خود را پذیرفته و از رهبر حزب و طرفداران حزب معذرت خواهی‌ می‌کنم.

هفته گذشته جلسات مختلفی بین ویلدرز و رهبران احزاب تشکیل دهنده دولت اقلیت هلند و همچنین در داخل حزب آزادی برای بررسی مشکلات داخلی این حزب تشکیل شده است.