چهارمین نمایشگاه هفت نگاه با فروش آثار جوانان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر چهارمین نمایشگاه گروه هفت نگاه که متشکل از هفت نگارخانه آریا، الهه، دی، گلستان، ماه مهر، والی و هفت ثمر است، عصر دیروز، چهارم آذر در تالارهای بهار، تابستان، پاییز و زمستان خانه هنرمندان افتتاح شد.
در این مراسم که هنرمندانی هچون محسن وزیری مقدم، کامبیز درمبخش، پرویز کلانتری، ایرج اسکندری، طاها بهبهانی، ایرج اسکندری، یاسمین سینایی، علیرضا سعادتمند و..حضور داشتند، آثاری از 225 نقاش و مجسمهساز جوان و پیشکسوت همچون سهراب سپهری، ژازه طباطبایی، ایرج زند، جعفر روح بخش، هانیبال الخاص، غلامحسین نامی، فریده لاشاییٰ محمد احصایی، ابراهیم حقیقی و.. به معرض دید عموم گذاشته شد.
با اینحال به رسم بیشتر نمایشگاهها که معمولا آثاری از هنرمندان صاحبنام در مراسم افتتاحیه و ساعتهای اولیه به فروش میرسد، این بار آثاری از جوانانی که شاید کمتر شناخته شده هستند همچون مونا پاد، سارا خلقی، هدیه خواجهزاده، ناهید داور پناه، ساناز دزفولیان، شهرزاد غفاری، کیانا غنایی، پری ملکزاده، مهتا مشایخی و فتح الله مرزبان به فروش رفت.
لیلی گلستان، مدیر نگارخانه گلستان و سخنگوی گروه هفت نگاه در مورد این اتفاق به خبرنگار مهر گفت: من از این موضوع خیلی خوشحالم چون آنها که هنوز اسم و رسمی نداشتند، کار فروختند. یکی از اهداف ما حمایت و معرفی جوانها بود و این کارهایی که فروش رفت، متعلق به افراد معروف نیست. از این بابت به سهم خودم خیلی خوشحالم.
وی با بیان اینکه کیفیت و قیمت مناسب باعث فروش آثار جوانان شده است، افزود: در دقایق ابتدایی مراسم افتتاحیه دو سه مجموعهدار به دیدن نمایشگاه آمدند و آثاری از جوانها را خریداری کردند. بقیه خریداران هم تا به حال مردم عادی بودهاند.
گلستان در ارزیابی این دوره هفت نگاه عنوان کرد: سختگیری شدید ما خصوصیت اینبار بود. امسال تصمیم گرفتیم بیخودی برخی از آثار را توجیه نکنیم وبه نمایشگاه راه ندهیم. برای همین سخت گیری زیادی کردیم و الان که کل نمایشگاه را با یک چشم دیگر میبینم، واقعا آثار خوبی انتخاب شدهاند.
مدیر نگارخانه گلستان همچنین به فیگوراتیوشدن آثار اشاره کرد: کارها به سمت فیگوراتیو شدن پیش رفتهاند ولی این مسئله فقط مربوط به ایران نیست. در سفری که به فرانسه داشتم، آثاری که در نگارخانهها ارائه شده بودند، همه فیگوراتیو بودند و آثار آبستره کم بود. بنظرم یک موجی در این زمینه شروع شده است.
هرچند بیشترین آثار فروش رفته متعلق به جوانان بود، اما از میان 15 تابلویی که در مراسم افتتاحیه خریداری شد، تابلوی چهار تکهای محمد احصایی با عنوان "الله" توانست با قیمت 35 میلیون تومان گرانترین اثر فروخته شده در روز اول را از آن خود کند. اثری از فرح اصولی هم با قیمت پنج میلیون تومان در رتبه بعدی قرار گرفت.
فریال سلحشور، مدیر نگارخانه دی و از دیگر اعضای گروه هفت نگاه نیز در مورد فروش آثار جوانان در این دوره گفت: بهرحال فروش باید از یکجایی شروع شود. یک موقع از افراد مشهور و زمانی از تازه واردها. با اینهمه خیلی خوشحالم که آثار جوانان مورد توجه قرار گرفته است البته آثار پیشکسوتان هم قطعا فروش میرود.
وی نیز با تاکید بر اینکه سختگیری زیاد و قیمتهای مناسب باعث مورد توجه قرار گرفتن آثار جوانان شده است، ادامه داد: با هنرمندان صحبت کردیم و آنها مجاب شدند که قیمتها را پایین بیاورند. البته ممکن است تعدادی از آنها ناراضی باشند اما در نهایت فکر میکنم تعدیل قیمتها به نفع همه باشد.
سلحشور با اشاره به اینکه این دوره در مقایسه با دورههای قبل از نظر کیفیت و تعداد آثار بهتر بود، در مورد دلیل برگزاری نمایشگاه در فصل پاییز توضیح داد: معمولا نمایشگاههای ما در اسفند ماه برگزار میشد اما اینبار فکر کردیم پاییز، فصل بهتری است چون نزدیک عید معمولا مردم فرصت کمتری برای سرزدن به نگارخانهها را دارند.
تابلوی نقاشی سهراب سپهری با قیمت 70 میلیون تومان عنوان گرانترین اثر این دوره گروه هفت نگاه انتخاب شده که از مجموعه منظرههای سهراب سپهری محسوب میشود و با تکنیک رنگ و روغن خلق شده است.
تابلوی نقاشی دیگری از سیدمحمد احصایی با 12 میلیون تومان، تابلویی از آیدین آغداشلو با قیمت 28 میلیون تومان، تابلویی از پروانه اعتمادی با قیمت 22 میلیون تومان، اثری از پرویز کلانتری با قیمت 20 میلیون تومان، تابلوی نقاشی خط از نصرالله افجهای با قیمت11 میلیون تومان ... از دیگر آثار گرانقیمت این نمایشگاه محسوب میشوند.
علاقهمندان میتوانند تا 19 آذر، روزهای یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 20 و پنجشنبه و جمعه از ساعت 14 تا 20 (به جز شنبهها) از آثار واقع در خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی(فرصت) خانه هنرمندان دیدن کنند.
