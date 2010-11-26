بودجه نظام سلامت کشور باید سه برابر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا اولیایی منش افزود: برای رسیدن به نقطه مطلوب و کاهش معضلات بخش بهداشت و درمان لازم است بودجه نظام سلامت کشور حداقل دو تا سه برابر شود.

وی ادامه داد: اینکه گاهی مطرح می‌شود منابع باید بهتر مدیریت شوند حرف درستی است ولی مدیریت این کمبود منابع آنقدر نیست که با جلوگیری از آن بتوان هزینه‌های نظام سلامت را جبران کرد بلکه باید بودجه نظام سلامت را حداقل دو تا سه برابر افزایش داد تا بتوان معضلات را حل کرد.

اولیایی منش افزود: البته سه مصوبه اخیر شورای عالی سلامت که به صورت جدی مخاطرات ریشه‌ای سلامت جامعه را نشانه رفته است در آینده جلوی افزایش مصرف بی‌رویه منابع را خواهد گرفت.