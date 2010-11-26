  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

یک مقام وزارت بهداشت:

بودجه نظام سلامت کشور باید سه برابر شود

بودجه نظام سلامت کشور باید سه برابر شود

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت گفت: بودجه نظام سلامت باید حداقل دو تا سه برابر شود تا بتوان معضلات بخش بهداشت و درمان کشور را حل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا اولیایی منش افزود: برای رسیدن به نقطه مطلوب و کاهش معضلات بخش بهداشت و درمان لازم است بودجه نظام سلامت کشور حداقل دو تا سه برابر شود.

وی ادامه داد: اینکه گاهی مطرح می‌شود منابع باید بهتر مدیریت شوند حرف درستی است ولی مدیریت این کمبود منابع آنقدر نیست که با جلوگیری از آن بتوان هزینه‌های نظام سلامت را جبران کرد بلکه باید بودجه نظام سلامت را حداقل دو تا سه برابر افزایش داد تا بتوان معضلات را حل کرد.

اولیایی منش افزود: البته سه مصوبه اخیر شورای عالی سلامت که به صورت جدی مخاطرات ریشه‌ای سلامت جامعه را نشانه رفته است در آینده جلوی افزایش مصرف بی‌رویه منابع را خواهد گرفت.

کد مطلب 1198399

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها