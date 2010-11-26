افسردگی از شایعترین اختلالات روانپزشکی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز مظاهری روز جمعه در حاشیه کنگره سالانه انجمن روانپزشکان ایران اظهارداشت: اختلالات سوء مصرف مواد پس از افسردگی و اضطراب بیشترین و مهمترین اختلال جامعه هستند.

وی بیان داشت: میزان شیوع این اختلالات در کشور ما تفاوت چندانی با آمار بین المللی ندارد و طبق بررسی های صورت گرفته آمار اختلالات اضطرابی هر ساله نسبت به گذشته روند رو به رشدی داشته است.

وی افزود: با وجود اتفاقاتی که در حوزه روانپزشکی وزارت بهداشت از جمله کوچک شدن اداره کل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت که مسلما کاهش اعتبارات و توجهات را در پی خواهد داشت افتاده ولی روانپزشکان درکشورعملکرد مناسبی داشته اند.

دبیر اجرایی دهمین کنگره سالانه انجمن روانپزشکان ایران افزود: سلامت جسمانی بدون سلامت روانی معنایی ندارد و به همین دلیل باید با توجه ویژه و همه جانبه بتوانیم به مراجعات روانپزشکی کمک کنیم تا این آمار کاهش یابند که در این حوزه انتظار می رود صاحبنظران ، روانشناسان و روانپزشکان با آگاه سازی مردم ، در حوزه پیشگیری اولیه و ثانویه تلاش کنند.

مظاهری در ادامه گفت: پیشگیری اولیه به عهده مردم و پیشگیری ثانویه وابسته به وزارت بهداشت است که باید با ایجاد درمانگاه و مراکز درمانی و نیز تامین تجهیزات این حوزه مهم را پشتیبانی نماید چرا که اگر افراد مبتلا به اخلتالات روانپزشکی به معلولین روانپزشکی دچار شوند هزینه های بسیاری برای سیستم سلامت جامعه خواهد داشت.

این روانپزشک افزود: در اکثر اختلالات روانی جامعه زنان به دلیل وظایف گسترده نسبت به مردان بیشتر درگیر می شوند که در این حوزه هورمونهای زنانه نیز در شروع یا تشدید اختلالات روانپزشکی نقش مهمی دارند.

دبیر اجرایی دهمین کنگره سالانه انجمن روانپزشکان در پایان خاطر نشان کرد: روانپزشکان می توانند به دادن آگاهی به مردم ترس از برچسب روانی بودن را از جامعه بزدایند.

دهمین کنگره سالانه انجمن روانپزشکان ایران امروز جمعه در سالن همایشهای بیمارستان میلاد به کار خود پایان می دهد.